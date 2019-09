Las elecciones de 'doble filo' para Vox: más presencia mediática, pero más problemas internos

La mayoría de las encuestas vaticinan un patinazo de Vox en las próximas elecciones. Sin embargo, pese a que la demoscopia sitúa al partido de Santiago Abascal como uno de los principales perjudicados de la repetición electoral, los dirigentes de la formación continúan desafiando la debacle que auguran los sondeos.

Según explicó el líder de Vox en el Congreso de los Diputados después de reunirse con el rey Felipe VI, prefieren dar "una oportunidad a los españoles para no tener que soportar un gobierno de Pedro Sánchez".

A diferencia de lo ocurrido en la campaña del 28-A, el partido tendrá una mayor presencia mediática. Pero también va a tener que lidiar con las encuestas -que en primavera le fueron favorables- y con algunas crisis internas que están surgiendo a nivel territorial.

Las últimas crisis han aparecido en Toledo y Valladolid. En Toledo han dimitido los dos concejales de Vox en el ayuntamiento. En Valladolid, la presidenta del partido. Se suman a las dimisiones de otros cargos en la provincia de Málaga y a la del presidente provincial de Valencia, donde ahora hay una gestora.

La lidera el mismo dirigente que ha dimitido, pero el sector crítico es cada vez mayor. Será difícil alcanzar un crecimiento notable allí donde lograron representación institucional y ahora no tienen con quién tirar del carro de la campaña.

Los de Abascal han sido de los diputados más reacios a aceptar que España estaba abocada a celebrar los que serán los cuartos comicios generales en tan solo cuatro años. Algunos, como el portavoz Espinosa de los Monteros, han sido firmes defensores de que finalmente habría un acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos.

Se trataba de un problema de "poltronas", algo que, a juicio del portavoz en la Cámara Baja, se iba a resolver "con relativa facilidad". Pero, a medida que corría la aguja del reloj y se iba constatando la situación de bloqueo absoluto, Vox terminó por asumir que "cualquier cosa podía ocurrir".

Más "armas políticas": debates y propaganda

Ahora, con las elecciones a la vuelta de la esquina, Abascal y los suyos optan por afrontarlas con optimismo. Serán las primeras desde que lograron irrumpir por primera vez en el Congreso de los Diputados tras el 28-A. Y se juegan 24 escaños.

Según explicó este martes el dirigente de la formación, ahora disponen de más "armas políticas" de cara a la cita electoral, como la posibilidad de "participar en los debates o la de enviar propaganda electoral a los ciudadanos".

En la campaña de las generales de abril la Junta Electoral Central prohibió la participación de Abascal en el debate que organizó Antena 3 con los cinco principales candidatos. La JEC se apoyó en una instrucción de 2011 -emitida por el mismo organismo- que desarrollaba el principio de proporcionalidad.

En ella, se resolvía que "el criterio de proporcionalidad no impide suministrar información sobre candidaturas que no obtuvieran representación", pero sí que "estas últimas no podrán recibir una cobertura informativa mayor". Así, este criterio no puede ser sustituido por otro relacionado con "la supuesta actualidad informativa" o encuestas.

Además de en los debates, Vox tratará de desafiar los malos augurios de los sondeos en Vistalegre. Los de Vox organizaron el evento antes de saber que Sánchez no iba a lograr ser investido. Querían celebrar el aniversario del encuentro que dio origen a sus buenos resultados en Andalucía. Pero el evento podría convertirse ahora en su primer gran acto de campaña.

Habrá que esperar hasta el 6 de octubre para saber si lograrán los 'llenazos' de la campaña pasada y conseguirán dar portazo al declive que pronostican las casas demoscópicas.