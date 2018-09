Tres leyes y a elecciones: Díaz ultima la convocatoria de andaluzas para el 25-N

Susana Díaz ultima la convocatoria de las elecciones andaluzas. La presidenta de la Junta se inclina por llamar a las urnas el 25 de noviembre. Díaz podrá presumir de la aprobación de tres leyes importantes para el PSOE antes de las elecciones. Se trata de una reforma de la ley de Igualdad de Genero, la ley Audiovisual de Andalucía y una ley de Medidas frente al Cambio Climático, que se debaten este miércoles en el Parlamento. Las tres contarán con el apoyo de Ciudadanos, pese a que el partido naranja rompió su pacto de investidura con el PSOE hace varias semanas.

El panorama se aclara en Andalucía. La presidenta ha vencido las dudas que tenía sobre el adelanto electoral y se dispone a pulsar el botón. La convocatoria se producirá a finales de esta semana o principios de la que viene. Los consejeros de Díaz han sobrecargado su agenda esta semana con un volumen de actos fuera de lo común. Una vez la presidenta firme el decreto, el gobierno pasará a estar en funciones y hay determinadas actividades que no se pueden realizar en período electoral.

Cs apoya las leyes

Antes de esto, Díaz va a cerrar la legislatura con la aprobación de tres leyes importantes para el PSOE. Los debates finales en torno a Igualdad de Género, Audiovisual y Cambio Climático se producirán este miércoles. Ciudadanos tiene previsto votar a favor de las tres leyes, a pesar de que el partido naranja rompió su pacto de investidura con Díaz hace varias semanas.

Díaz y su equipo no las tenían todas consigo con el trámite final. Pero la formación que lidera Juan Marín en Andalucía no ha puesto zancadillas, consciente de que las elecciones están a la vuelta de la esquina. Fuentes de la dirección naranja dicen a Vozpópuli que muchas de estas iniciativas llevan "nuestro sello". "La ruptura del pacto significa que somos libres para votar a favor o en contra pero no necesariamente que votemos en contra de todo", dicen estas fuentes.

Una vez lograda esta aprobación, Díaz no forzará más la máquina, ni planteará un proyecto de presupuestos. Sabe que no tendrá apoyos. La legislatura finaliza en marzo. El adelanto a finales de noviembre, casi diciembre, no se considera un adelanto significativo.

Las dudas de Díaz

La presidenta ha dudado hasta el último momento. Díaz tenía claro que no quería elecciones generales y andaluzas, como Moncloa sugirió informalmente en alguna ocasión. Su equipo más próximo siempre le ha aconsejado anticipar para darse un margen suficiente de negociación entre la cita con las urnas y las municipales, autonómicas y europeas del 26-M del 2019.

Las encuestas dicen que Díaz volverá a ganar las elecciones. La duda es si podrá reeditar un pacto que Ciudadanos, que exigirá formar un gobierno de coalición, o busca otro tipo de alianzas.