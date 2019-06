Egea ya no descarta a Villacís: "El alcalde de Madrid será un candidato del centroderecha"

Teodoro García Egea, número dos del PP, no ha querido descartar radicalmente la opción de Begoña Villacís para al Alcaldía de Madrid. En una entrevista en Onda Cero, Egea ha respondido, al ser cuestionado sobre si en el PP descartan votar a Villacís para alcaldía, que "durante el día de hoy vamos a hablar de programas y ya más adelante hablaremos de otras cuestiones más centradas en las personas".

Desde Génova, sin embargo, se ha rechazado tajantemente la propuesta planteada por Cs, al término de una reunión celebrada en la sede municipal, de un reparto bianual y rotatorio de la alcaldía, es decir, dos años para Villacís y otros dos para Almeida. "Tenemos 83.000 votos más que ellos y no estamos para estas ocurrencias", ha comentado una fuente de los populares. "Estamos siendo sumamente generosos con el PP", ha advertido Miguel Gutiérrez, negociador del equipo naranja. "No comprendemos ese empeño de Martínez-Almeida de sentarse durante cuatro años en la alcaldía, hay nuevas formas en la política", ha añadio.

El futuro de la alcaldía madrileña se ha convertido en uno de los puntos más calientes del jeroglífico de los pactos. En tan complicado terreno, Egea ha evitado dar respuestas drásticas. Todo está en negociación ahora mismo, señalan fuentes del PP, aunque insisten que la opción sigue siendo Martínez-Almeida. Al ser interrogado sobre si los concejales del PP votarán a Martínez Alemida, el secretario general de los populares ha insistido en el tono negociador al afirmar que "esto entra dentro de la lógica que cabría pensar, Almeida tiene todo el derecho a presentarse puesto que ha sido un candidato con un gran respaldo, pero nosotros de momento estamos hablando hasta mañana de programa, tenemos que ponernos de acuerdo con nuestros principales apoyos, esto es, con Ciudadanos, que es nuestro socio preferente, para ver si esto finalmente es así".

Elogios del PP a Cs

No ha dudado Egea en lanzar elogios hacia el partido naranja, con el que acaban de llegar a un acuerdo en la presidencia de Castilla y León y a punto están de hacerlo en Murcia. "Hasta ahora Ciudadanos está resultado un partido serio y riguroso y con José Manuel Villegas no sólo no tengo queja sino que es una persona que cumple lo que dice, igual que Ivan Espinosa de los Monteros, de Vox, vamos a seguir hablando de programas en todos los territorios donde podemos sumar.

Con relación a la afirmación del martes de Pablo Casado de que "en Madrid o sale Carmena o sale Almeida", comenta que "eso parece que esta bastante claro, que el presidente de Ciudadanos ya advirtió que Carmena no iba a seguir gobernando, y por tanto hay un avance para que el alcalde de Madrid sea un candidato del bloque centro derecha".