El PP reclama un último esfuerzo a Vox para gobernar en Madrid y Murcia

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha pedido hoy "un último esfuerzo" a Vox y que "se vuelva a sentar" a negociar "gobiernos de libertad" en Madrid y Murcia que "sirvan de contrapeso" a Pedro Sánchez.

En declaraciones a los periodistas tras la firma del acuerdo para el gobierno de Castilla y León entre el PP y Cs, Egea ha puesto lo conseguido en esa comunidad como ejemplo de lo que quiere para Madrid o Murcia, con "partidos constitucionalistas" que creen "en España, en la libertad, en los impuestos bajos, o en el libre mercado".

"La suma de PP, Cs y Vox está generando gobiernos de libertad a lo largo y ancho de toda España", ha señalado el secretario general del PP, quien ha agradecido "el sentido de Estado que ha tenido" Vox para "para conseguir alcaldes a lo largo y ancho de España".

Luchar juntos con Sánchez

En esta línea ha pedido a la formación de Santiago Abascal "un último esfuerzo" para que "entre todos" consigan que Madrid y Murcia tengan gobiernos "que garanticen la libertad y sean el contrapunto a Sánchez".

"Hoy no sólo nos jugamos que en Madrid o Murcia no gobierne la izquierda sino que no sean aliados de Sánchez con gobiernos PSOE y Podemos", ha reflexionado.

Por eso ha insistido en pedir a Vox "que se vuelvan a sentar y hablen de un programa conjunto y eviten que Pedro Sánchez siga teniendo delegados en regiones como tiene en Castilla-La Mancha o en Extremadura".

"Fernando López Miras se está sometiendo en este momento a un debate investidura en Murcia", donde el PP tiene un acuerdo de programa con Cs, ha recordado el secretario general de los populares, quien ha reclamado que "todos" tengan "la altura de miras, y el sentido de Estado necesario para conseguir sumar a otra fuerza política más que es Vox".