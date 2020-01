EEUU culpa al Gobierno de "dañar las políticas conjuntas" tras la reunión entre Ábalos y la vicepresidenta venezolana

Estados Unidos ha recriminado al Gobierno liderado por Pedro Sánchez las decisiones de recibir a la vicepresidenta ejecutiva de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas y de delegar en Arancha González Laya la responsabilidad de recibir al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en su visita a Madrid. Según informa ABC, diplomáticos del país norteamericano califican como "muy sorprendentes" estas decisiones y consideran que "dañan las políticas conjuntas que han avanzado EE.UU. y la Unión Europea".

"Cabe recordar que Delcy Rodríguez está sancionada por la Unión Europea, que tiene prohibida la entrada en Europa, es muy sorprendente que algo así suceda", ha remarcado este viernes la subsecretaria adjunta del Departamento de Estado norteamericano, Carrie Filipetti, acerca de la reunión que contó Vozpópuli entre el ministro de Exteriores español, José Luis Ábalos, y la mano derecha de Maduro en Venezuela.

"El hecho de reunirse con alguien a quien has sancionado daña las políticas conjuntas que han avanzado EE.UU. y la Unión Europea. Y lo cierto es que daña también el marco de la Unión Europea, que requiere de cooperación para implementar este tipo de sanciones", añadió la diplomática norteamericana.

"Tenemos muchas preguntas, que vamos a intentar que responda el Gobierno español. Pero ciertamente estos desarrollos no es que sean bienvenidos", ha subrayado Filipetti antes de concluir: "Venezuela no debería ser un problema de izquierdas o derechas, sino de los que es justo frente a lo que no lo es. El presidente Guaidó no representa sólo a un partido político, representa al pueblo de Venezuela y la voluntad de lograr, por la paz, la libertad y la democracia. Por eso se ha reunido con tantos líderes internacionales y jefes de estado. Pedimos a todos los líderes en España y de cualquier otro país que se reúnan con el presidente interino Guaidó y que se tomen el tiempo de escuchar lo que tiene que decir, para saber qué pasa realmente en Venezuela".