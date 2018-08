Cataluña arranca un programa contra las 'fake news' en sus escuelas

La implantación de estudios de periodismo y comunicación en los colegios no solo es una exigencia recurrente por parte de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) al Gobierno, sino que también es una recomendación de la Unión Europea a la que solo algunos países como Italia o Reino Unido parecen estar atendiendo y, en el caso español, Cataluña lleva la delantera con un programa piloto en algunas de sus escuelas.

Se llama eduCAC y, entre los materiales que recomienda para que los estudiantes puedan identificar, entre otros aspectos, las 'fake news', destacan reportajes sobre el fenómeno de la postverdad emitidos en diversos programas de TV3; proyectos como Maldito Bulo; artículos publicados en distintos diarios, así como un decálogo de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PLDI) o una revista del Colegio de Periodistas de Cataluña.

El programa, que cuenta con diversas unidades didácticas -una de ellas dedicada específicamente a las noticias falsas- se puso en marcha ya en el curso 2017-2018 en cuatro centros como prueba piloto para comprobar la respuesta a los materiales creados por el Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) y los centros catalanes que lo deseen podrán implementar los proyectos que consideren más convenientes de cara al próximo curso gracias al apoyo del Departamento de Enseñanza.

La propuesta catalana

"El CAC ha creado una serie de materiales, en formato de texto, gráfico y audiovisual, que se ponen a disposición de los profesores como guía para desarrollar una serie de actividades, donde se marcan unos objetivos, se detallan los materiales necesarios y se trabaja la información. Las propuestas tienen una parte de reflexión y una parte de acción", explican fuentes del CAC.

El objetivo, añaden, es que puedan ser desarrolladas en el aula, bajo la dirección del profesorado, ya sea como elementos de debate y reflexión o de creación de contenidos audiovisuales para estimular el espíritu crítico con los contenidos audiovisuales. El programa está dirigido a los alumnos de Secundaria con adaptaciones para el ciclo superior de Primaria, esto es, de entre 10 y 18 años y también hay materiales destinados a las familias.

Aunque la propuesta de combatir las 'fake news' a través de estudios de medios de comunicación en las aulas se puso sobre la mesa de negociación del malogrado Pacto Educativo en el Congreso de los Diputados, aún no existen iniciativas a nivel estatal destinadas a alfabetizar a los alumnos en esta materia, eso sí, el Ministerio de Educación liderado hoy por Isabel Celaá reconoce a este medio que "son conscientes de la importancia del tema".

Alfabetización mediática

Desde la FAPE, vuelven a pedir hechos. Según su presidente, Nemesio Rodríguez, la iniciativa de implantar estos estudios surge hace tres años. "La anterior Junta Directiva abrió conversaciones con el Ministerio de Educación y con los grupos parlamentarios. El objetivo era que los grupos llevaran esta propuesta al debate del Pacto por la Educación, pero el desacuerdo entre los partidos hizo imposible que se avanzara en la negociación de este", señala.

"El periodismo debería de incorporarse en el plan de estudios de la ESO. Estamos viviendo en el siglo de los medios de comunicación. El periodismo es comunicación y la comunicación es clave en el mundo actual. Si los escolares aprenden a comunicar correctamente a partir de la ESO, podrán comunicarse mejor en la universidad y posteriormente en la vida laboral", explica Rodríguez.

Según ha podido saber este diario, el tema fue tratado por la FAPE con la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, y está pendiente de ser abordado con la ministra de Educación

Dada la proliferación de noticias falsas en nuestro mundo actual, continúa, se hace imprescindible la alfabetización mediática para que desde la ESO los escolares puedan distinguir entre lo ficticio y lo real y, de esta manera, conozcan qué fuentes son de fiar y qué fuentes tratan de engañarles. "Tienen que saber que las noticias falsas minan la convivencia, promueven la intolerancia y fomentan el odio. En definitiva, atentan contra el sistema democrático. Y estos peligros tienen que conocerlos los escolares", opina.

De acuerdo al presidente de la federación, la anterior junta directiva abrió conversaciones con el Ministerio de Educación y con los grupos parlamentarios. "PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos vieron con buenos ojos la propuesta y coincidieron en que la trasladarían al debate sobre el Pacto por la Educación", recuerda. Según ha podido saber este diario, el tema fue tratado con la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, y está pendiente de ser abordado con la ministra de Educación.

"Nuestro Gobierno es consciente de los peligros para la democracia que suponen las noticias falsas, pero consideramos que hay que pasar ya de las palabras a los hechos. Implantar una materia de periodismo en las escuelas es un paso que se hace más urgente que nunca", exigen desde la FAPE.

Italia y Reino Unido

El pasado mes de marzo, el grupo de expertos de alto nivel de la Comisión Europea (CE) sobre noticias falsas y desinformación abogó por una mayor "alfabetización mediática" para periodistas, ciudadanos y también escolares como herramienta para combatir este fenómeno, que, advirtió, puede "amenazar valores y procesos democráticos". En Italia, el Ministerio de Educación lanzó una iniciativa para combatirlas desde los institutos y en Reino Unido, los centros podrán acceder a lecciones similares, aunque elaboradas por News UK, editorial actual de los periódicos 'The Times', 'The Sunday Times' y 'The Sun'.

En España, la lucha contra las noticias falsas podría haberse desarrollado entre todas las fuerzas políticas dentro del Pacto por la Educación si, a juicio de Ciudadanos, Pedro Sánchez "no hubiera decidido levantarse de la mesa y dinamitarlo". Igualmente, aseguran fuentes de la formación naranja, podemos asegurarle que estamos muy pendientes y abiertos a todas las recomendaciones, informes y análisis que la Unión Europea está desarrollando a este respecto.

En el partido liderado por Albert Rivera consideran que la detección y descarte de las conocidas como 'fake news' debe ser una prioridad en la educación de niños y jóvenes, pero también de adultos. "Sin embargo, es muy importante no actuar al calor de polémicas ni ser oportunista, pues la batalla contra las noticias falsas en ocasiones puede entrar en conflicto con la libertad de expresión e incluso con noticias verdaderas que no son tratadas de la manera que uno quiere", advierten.

Así, aseguran haber abierto un proceso de reflexión sobre cómo abordar esta cuestión antes de "lanzarse" a la iniciativa parlamentaria: "Todo lo que esté relacionado con la Educación debe ser muy meditado, medido y, a ser posible, implementado por consenso".