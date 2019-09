Editores denuncian presiones para que los libros hablen más de Wifredo 'el Velloso' que de los Reyes Católicos

Incluir más contenido sobre las andanzas de Wifredo 'el Velloso' en los libros de texto y menos de los Reyes Católicos. Este es solo uno de los particulares reclamos políticos al sector de los libros de texto y que provienen de las distintas comunidades autónomas.

En el caso mencionado, la petición partió de Cataluña, donde los nacionalistas le consideran uno de los fundadores míticos de la región. "Es un despropósito", ha asegurado Antonio María Ávila, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Editores de Libros de Texto de España (Anele), entidad que este jueves ha presentado un informe sobre el sector a nivel nacional.

Pero las rocambolescas reivindicaciones autonómicas no solo afectan a la comunidad gobernada hoy por Quim Torra. El caos abarca a Canarias, Andalucía, Castilla La Mancha, Valencia... "Todas tienen sus intereses", han criticado desde Anele.

Eliminar los ríos en los libros canarios

Desde las islas, donde no hay ríos, pidieron eliminar el contenido que hacía referencia a estos al considerar que una de las frases que introducía al temario dejaba en mal lugar a sus habitantes. Esta no era otra que "los ríos son grandes lugares de asentamiento y civilización" y las autoridades educativas canarias -desde Anele no han especificado en qué etapa- consideraron que se les estaba llamando incivilizados.

En Castilla-La Mancha solicitaron a los editores adaptar "a la realidad de su comunidad autónoma" el contenido sobre las cajas de cambio de los automóviles de los libros de FP. Y en Valencia, según el testimonio de los representantes de Anele, optaron por vetar un libro de un académico de la Real Academia por decir que el valenciano era un dialecto del catalán.

Las autonomías han publicado hasta 450 normativas diferentes sobre libros de texto en los últimos tres años

El informe presentado este jueves por Anele denuncia además que España afronta un "exceso de regulación", ya que las autonomías han publicado hasta 450 normativas diferentes sobre libros de texto en los últimos tres años.

"Llevamos un ritmo de 180 normas por año. Se regula de pena, es una vergüenza", ha señalado Ávila. Ejemplo de ello es que cada región maneja un presupuesto distinto por alumno y tiene un modelo diferente de ayudas a las familias.

Junto a la normativa ilógica y desaforada, dice, los consejeros de Educación recurren a "mecanismos bastardos" en función de sus intereses. "Demuestran un nulo respeto a la libertad de cátedra", ha zanjado.

Situación política española

El presidente de Anele, José Moyano, ha asegurado que una de las mayores riquezas para España sería tener una Educación de calidad con ciudadanos competentes.

"El fracaso del pacto educativo tiene consecuencias en los sistemas de todas las comunidades autónomas. El proyecto de la reforma educativa se ha quedado en nada y las distintas regiones afrontan normativas prorrogadas y parches", ha lamentado.

Según denuncia Moyano, la educación no aparece como "una cuestión prioritaria" en los programas electorales de los partidos. En un país con un total de 33.22 títulos, de todas las lenguas cooficiales y vehiculares del Estado, además de lenguas extranjeras como el inglés, Moyano apuesta por "homogeneizar" los contenidos.