La dureza de Torra obliga a Rajoy a verse con Sánchez y Rivera para pactar la respuesta

Mariano Rajoy ha citado este martes en La Moncloa a Pedro Sánchez, y el jueves, a las 9.30, a Albert Rivera, para analizar con ambos la "respuesta constitucional" al grave desafío planteado por el nuevo presidente de la Generalitat, Quim Torra, quien ha prometido implementar la República catalana y las leyes tumbadas por el Gobierno y el Tribunal Constitucional.

El primer encuentro lo ha desvelado el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, que ha adelantado que Rajoy y Sánchez han hablado durante las últimas horas por teléfono y ha advertido que la cita tiene como objetivo tranquilizar a los españoles de que la ley se va a cumplir.

El PSOE está dispuesto a apoyar otro 155 en Cataluña si Torra cruza la línea roja de la ilegalidad. "La aplicación del 155 queda claro cuando toca a su fin: cuando haya un gobierno en Cataluña de acuerdo a la legalidad", ha afirmado Ábalos, que ha avisado de que, "evidentemente, si el Govern volviera a incurrir en los supuestos que ya hemos experimentado, lógicamente los mecanismos constitucionales se ponen nuevamente en marcha".

"No hay que adelantarse a nada. Hay un acuerdo del Senado que ha de cumplirse. Y para que se produzca una nueva situación tienen que darse unos supuestos (...) debemos acompañar a los hechos no a las decaraciones", avisó Ábalos a Rivera. "Lo que no se puede es estar todo el día, como Ciudadanos, que hay que aplicar ya otro 155", insistió.

El 'número tres' del PSOE avisa a Torra de que "cuesta más aplicar el primer 155 que el segundo"

Dicho esto, el número tres de los socialistas ha advertido al nuevo presidente catalán, respecto a esa posibilidad de intervenir la Generalitat, que "cuesta más la primera vez que la segunda".

Y fuentes socialistas han añadido posteriormente que, en esta ocasión, si hay que volver a aplicar el 155 no se va a tardar "tanto" como para que vuelva a suceder otro desafío como el del Parlament con las leyes de transitoriedad, los días 6 y 7 de septiembre, sin que el Estado responda.

Pero "hay tanto por recuperar de normalidad y convivencia, que no puedes estar jaleando continuamente una situación de tensión", porque eso deteriora la situación hasta extremos irreversibles, ha expresado Ábalos curiosamente en sintonía con el discurso que ha hecho Rajoy en Segovia, en la que ha pedido a Rivera "mesura" y no tener ansiedad.

Rajoy ofrece a Torra "entendimiento y concordia" pero le avisa de que no va a dejar pasar ninguna ilegalidad

El Gobierno va a apostar por "el entendimiento y por la concordia", ha dicho el presidente del Gobierno Mariano Rajoy, "pero de la misma manera que digo esto, y lo digo porque lo siento, yo garantizo que la ley, la Constitución española y el resto del ordenamiento jurídico se van a cumplir. Y creo que es bueno -ha precisado- para que nadie se llame a engaño que haga esta afirmación". Rajoy ha reconocido que el momento actual no es fácil pero, mirando a Ciudadanos, ha señalado que "la ansiedad no conduce a nada, no resuelve nada y no es lo que en estos momentos deben tener las personas para abordar una situación tan compleja como ésta".