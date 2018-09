Las dudas que quedan alrededor de la tesis de Sánchez

Moncloa respira tranquila. Tras las acusaciones de plagio en la tesis doctoral de Pedro Sánchez, una herramienta de software detectó un 13 por ciento de coincidencias entre el documento con otras bases de datos y textos, un porcentaje 'permitido' en los programas de control académico.

Sin embargo, los expertos en la utilización de este tipo de programas insisten en que las coincidencias se deben revisar individualmente: se trata además de resolver cuál es el volumen de citas y referencias a otros trabajos en detrimento de la investigación propia. Más allá de que las referencias en la tesis estén debidamente citadas, ¿cuánto hay de cosecha propia en un trabajo calificado Cum laude?

Despejada la duda del plagio, tal y como ha podido comprobar este diario a través de un programa para cotejar documentos con otras publicaciones, aún quedan algunas incógnitas sin resolver como la posibilidad de que se hayan podido incluir informes elaborados en ministerios y otras administraciones que no hayan sido publicados.

Por otro lado, este tipo de programas no detecta documentos que no estén digitalizados, por lo que si el autor de un trabajo recoge contenido que no se encuentre en ninguna copia digital, el software jamás podrá captarlo. Cabe destacar que tampoco discriminan si el texto en el que se encuentra la semejanza es anterior, posterior o contemporáneo al documento cuya integridad se quiere comprobar.

Así, la tesis de Sánchez, fechada en 2012, muestra coincidencias con publicaciones posteriores como, por ejemplo, con artículos recientes de 'Vozpópuli'. Esto se debe a que aparecen conceptos iguales y el nombre de la tesis del jefe del Ejecutivo, Innovaciones de la diplomacia económica española: análisis del sector público (2000-2012) en numerosas ocasiones.

Otra de las dudas que la oposición trata de despejar gira en torno a los miembros del Tribunal que le evaluaron. Según publica ABC, el actual director general de la Universidad Camilo José Cela, Juan Padilla, publicó, como coautor junto a Pedro Sánchez, dos artículos científicos en 2012 que posteriormente se incluirían en la tesis doctoral del actual presidente sin cita alguna. Así, Padilla calificó como vocal del tribunal un trabajo que incluye una investigación conjunta junto al entonces doctorando.

Pedro Sánchez anunció este jueves que al día siguiente la Universidad Camilo José Cela colgaría su tesis doctoral digitalizada en Teseo, la plataforma donde se alojan este tipo de investigaciones. Tomó la decisión después de que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, le instase a ello durante la sesión de control y numerosos medios acudiesen a consultar la única copia del documento accesible hasta la fecha en el campus que la institución privada tiene en Villafranca del Castillo. Fue acusado de plagio por algunos de ellos y se vio obligado a reaccionar.

"Para facilitar aún más el acceso a mi tesis, que ya estaba colgada en Teseo desde hace meses, se abrirá en su totalidad a lo largo del día de mañana", anunció Sánchez en un apunte en Facebook publicado después de asegurar que las acusaciones de plagio eran "rotundamente falsas" y que emprendería acciones legales contra los medios que no rectificasen.

Tal y como publicó 'Vozpópuli', cuando La Moncloa supo que eldiario.es investigaba el máster fraudulento de la ya exministra Carmen Montón decidió pasar un software por la tesis del presidente

Pero el mandatario ya intuía que la caza a su tesis doctoral iba a llegar. Tal y como publicó 'Vozpópuli', cuando La Moncloa supo que eldiario.es investigaba el máster fraudulento de la ya exministra Carmen Montón en la URJC, decidieron pasar un software para detectar coincidencias con otras bases de datos y fuentes, comúnmente conocido como programa 'antiplagio'.

Antes de publicar la primera crónica sobre Montón, este lunes 10, eldiario.es había estado una semana requiriéndole información y eso ofreció al jefe del Ejecutivo margen de maniobra para reaccionar ante las peticiones de los demás partidos para que enseñase su tesis. Sin embargo, no fue hasta este viernes, y cinco horas más tarde de lo previsto, cuando los interesados pudieron acceder al archivo que contenía el trabajo que le sirvió para doctorarse en Economía y Empresas con la calificación Cum laude.