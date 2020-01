Casado a Sánchez: "Actuaremos contra usted con la misma firmeza que contra Torra"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha iniciado la réplica a Pedro Sánchez en el debate de investidura con esta pregunta: "¿Usted duerme bien, ha dormido esta noche? ¿Ha conseguido conciliar el sueño después del espectáculo que dieron anoche sus socios de investidura? ¿O le pasa como a ese 95% de los españoles que no concilian el sueño después de la vergüenza de traernos aquí el pacto de investidura?". "¿Cuando se jodió el socialismo constitucional?", ha llegado a preguntarle, parafrasenado al personaje de Zabalita en Conversaciones en la Catedral, del Nóbel Mario Vargas Llosa.

En una durísima intervención, en la que ya ha advertido al candidato que "actuaremos contra usted (en los tribunales) con la misma firmeza que contra Torra", Casado le ha llamado "presidente fake", que trae la sesión de investidura el fin de semana de Reyes y con un socio "delincuente" como Oriol Junqueras, en prisión, con "comunistas y asesores de dictadores bananeros".

"Desengáñese, no va a ocurrir lo que sueña, sino lo que teme y será su epitafio político". Le ha recordado que esta es su quinta sesión de investidura y ha perdido las cuatro anteriores; y que "en las elecciones 800.000 votos, tres escaños y la dignidad de liderar un partido constitucionalista y la decencia de no mentir continua e impúdicamente".

"Que haya tenido que empezar su discurso diciendo que España no se va a romper es algo patético. Ya sabe 'excusatio non petita'..."

"Que haya tenido que empezar su discurso diciendo que España no se va a romper es algo patetico. Ya sabe excusatio non petita...", ha insistido; pero Quim Torra ya ha dicho que no piensa reconocer su inhabilitación por la Junta Electoral Central (JEC) e incluso llegó a retirar la bandera este jueves del balcón de la Generalitat... "señor Sánchez usted juró cumplir y hacer cumplir la Constitución ¿Va a tener un presidente autonómico en rebeldía y descato? Si Torra persiste, usted debería iniciar el requerimiento a sus obligaciones constitucionales y, si no, debería iniciar el 155".

Si no lo hace podría estar incurriendo en prevaricación por usar decisiones injustas con razones "partidarias y electoralistas". "¿Se imaginan que hubiera pasado si Calvo Sotelo hubiera pactado con Tejero tras el golpe de Estado?".

Después de tantas "metamorfosis" ha llegado al final de la escapada. "Es mejor perder las elecciones que perder el alma", recordó Pablo Casado en palabras del socialista José Marí Múgica. Porque el candidato socialista "ha dado miedo" con su discurso, con un intento de imponer "sectarismo ideológico" desde el gobierno.

Y ha anunciado que si el PSOE retira apoyo al PRC en el Gobierno de Cantabria en venganza por el no a Sánchez, será el PP quien mantenga a Miguel Ángel Revilla:

Pero la mayoría de votantes socialistas, ha dicho, se sienten antes patriotas españoles que socialistas, y convertirán a Sánchez en una anecdota. Y ha avisado: "Usted no puede seguir jugando a la ruleta rusa con nuestro país y pedirnos que pongamos la bala". Lo que va a hacer el PP es "defender la nación" en las escuelas, en las instituciones, en los centros de trabajo; hoy concluyen décadas de "socialismo constitucional".

"Hoy es un día aciago para España y también para el PSOE porque desaparece el socialismo constitucional para ponerse al frente de una coalición" que intenta derribar la soberanía nacional de los españoles. "Hoy sella un pacto para destruir todos lo pactos". "Dañaran a las familias, las empresas y los inversores productivo".

Sánchez: "¿Por qué no se abstienen?"

Ya en el turno de réplica, Pedro Sánchez comenzó riéndose de la "moderación" del lider del PP: "Si ese escenario es tan terrorífico, ¿por qué no se abstienen?". Para Sánchez, el PP solo habla de diálogo cuando