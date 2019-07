La dirigente de Vox juzgada por robar un supermercado se expone a una condena de 60.000 euros

La denuncia por acoso basado en mentiras con la que la concejala de Vox en Jaén, María Salud Anguita, se defendió a preguntas de este medio por un presunto robo a un supermercado está "archivada", y la dirigente se expone ahora a una querella del acusado por "daños morales" por valor de 60.000 euros, según ha podido saber Vozpópuli.

La edil y vicesecretaria de implantación territorial del partido de Santiago Abascal a nivel nacional utilizó en su momento esa denuncia policial - del 4 de abril de 2019 - como argumento de respuesta a las preguntas que le hizo este medio antes de publicar que ella había sido juzgada junto a su marido por robar productos por valor de 708,40 euros de un Hipercor de Granada en el año 2009, ya que ello, a juicio de Anguita, formaba aparentemente parte de una campaña de acoso basada en mentiras contra ella dirigida por un particular, Antonio Amalio Sánchez Ochoa.

En el escrito que aportó a este diario, la dirigente de Vox acusaba a Sánchez de difundir "información falsa" tras aludir a ella en una red social y escribir "cuando vienes a robar y haces un Cifuentes Vox Jaén hazte un Anguita", publicando a la vez parte del atestado policial según el cual la propia Anguita habría estado involucrada en el robo.

En su denuncia, Anguita esgrimía además que en la parte del atestado publicada por Sánchez aparecía el nombre "María Salud Anguita Colomo" - Colomo, casualmente, es el apellido del marido de la política de Vox - y, por tanto, la publicación de Sánchez era falsa.

"Está archivada y no ha sido recurrida"

Tras la publicación de este medio, en concreto, de la denuncia policial interpuesta por la dirigente de Vox, el propio Sánchez decidió iniciar los trámites para querellarse contra ella por "calumnias, injurias y falta al honor". El primer paso tuvo que ver con un acto de conciliación que tuvo lugar este mismo lunes 8 de julio, previo al cual Sánchez había reclamado perdón y un pago de 60.000 euros en compensación por "daños morales" al señalarle públicamente como acosador.

La cifra, esgrime Sánchez, es la que Anguita reclamó en total a distintos medios de comunicación por difundir una grabación de abril de 2015, a las puertas de las municipales, en la que un entonces militante de Ciudadanos - el partido en el que estaba entonces Anguita - dice que el marido de esta, Matías Anguita Colomo, le aseguró que si entraba al Ayuntamiento "íbamos a robar con manos llenas". Estaquerella de Anguita acabaría siendo rechazada por la Justicia.

Para no pedirme perdón y no pagarme lo que le reclamo por el daño a mi persona por sus dichos en un medio de comunicación esgrime que su denuncia no ha prosperado en sede judicial. Es hasta gracioso"

Por lo pronto, la dirigente de Vox no concurrió al acto de conciliación de este lunes, sino un letrado en representación suya. Del documento que recoge lo sucedido en dicho acto, al que ha tenido acceso Vozpópuli, se desprende que la denuncia interpuesta por Anguita contra Sánchez "está archivada y no ha sido recurrida".

"Para no pedirme perdón y no pagarme lo que le reclamo por el daño a mi persona por sus dichos en un medio de comunicación esgrime que su denuncia no ha prosperado en sede judicial. Es hasta gracioso", dice Sánchez, que asegura que procederá ahora a demandar a Anguita y reclamará, dentro del procedimiento, el acceso a la sentencia del presunto robo.

El propio Sánchez apunta asimismo que la denuncia de la dirigente de Vox del 4 de abril de 2019 fue archivada "en dos días" por lo que ella habría sido conocedora de ese extremo cuando este medio le contactó para contrastar la información original publicada el pasado 20 de mayo.

Este periódico ha intentado volver a contactar con la propia Anguita para recoger su versión de los hechos pero, al cierre de esta edición, y a diferencia de la ocasión anterior, no ha obtenido respuesta.