El director de TV3 defiende que es lo mismo emitir publicidad del 1-O que tratarlo en el informativo

El director de TV3, Vicent Sanchís, compareció ante el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona como investigado por un delito de desobediencia al haber emitido en su medio publicidad de la Generalitat sobre el referéndum. El directivo de la televisión autonómica defendió la emisión de esos anuncios pese a las advertencias en contra del Tribunal Constitucional porque, según dijo, “informar es un derecho”. En ese sentido, trató de argumentar que no hay diferencias entre los anuncios y tratar la cuestión en los informativos.

TV3 estuvo emitiendo esos anuncios entre el 4 y el 29 de septiembre. Sanchís explicó al Juzgado que se reunieron con juristas de la corporación y llegaron a la conclusión de que la notificación del TC era “ambigua” y “genérica” y que donde instaba a no informar sobre el 1-O interpretaron que se refería a cuestiones administrativas que no son de su competencia.

“La televisión no puede dejar de informar, es un derecho informar y, como nosotros debemos informar siempre sobre las cosas que pasen, no tenía ningún sentido entender eso desde un punto de vista de la información que puede aparecer en pantalla”, replicó a la Fiscalía, que le repreguntó acerca de si entendía esa publicidad como un contenido informativo. “Efectivamente”, replicó Sanchís en su declaración prestada el pasado 1 de marzo y a la que ha tenido acceso Vozpópuli.

Publicidad sobre el juicio del 'procés'

La representante del Ministerio Público insistió en plantear que esos anuncios lo que hacían era “publicidad de la existencia de un referéndum”, pero el investigado, tras encogerse de hombros, aludió al juicio a los líderes del 'procés': “Nosotros estamos ahora dando publicidad del juicio que se está celebrando en el Tribunal Supremo y hacemos publicidad de cualquier cosa que pasa, pero eso no quiere decir que estemos de acuerdo”.

Pero la fiscal insistió: “Con los anuncios estaba anunciando no un hecho, sino una publicidad sobre un hecho futuro”. “Y en las noticias también, ¿qué se le va a hacer?”. A estos argumentos añadió que la notificación les llegó el día 12 cuando ya se habían emitido los primeros anuncios sin que se hiciese una referencia expresa a ello. “Si me lo hubieran dicho a lo mejor me hubiese planteado qué hacer”, argumentó.

Catalunya Ràdio

Por su parte, el director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, también declaró por los mismos hechos y apeló a los ataques sufridos contra la emisora en su declaración ante el Juzgado por los mismos motivos. ”Sería oportuno recordar que en esa época se produjeron manifestaciones delante de Catalunya Ràdio contrarias a cómo la radio pública estaba informando del referéndum y sufrimos algún ataque y me tocó como director defender a los profesionales”.

El Tribunal Constitucional le notificó a él personalmente el aviso acerca de las medidas contra el referéndum independentista del 1-O. A pesar de ello, admitió que en su radio se siguieron emitiendo los anuncios institucionales sobre la consulta, pero se desvinculó de la responsabilidad de esa decisión. Señaló en concreto a la Dirección Corporativa de Publicidad y Marketing y a su responsable, Martí Pachot.

“Mi ámbito de actuación, lo único que podía era preocuparme sobre la cobertura informativa de esos días y de todo lo que sucedió. Y también del 1-O y del tratamiento y de los servicios informativos”, declaró el director de Catalunya Radio que engloba a cuatro emisoras públicas. Explicó que él solo manejaba el presupuesto que le otorgaba el Consejo de Gobierno del medio y que después él tenía que repartir entre la sección de Informativos y la de Programas.