El director del máster de Cifuentes echa la culpa al rector: "Me pidió que reconstruyera el acta"

Sálvese quien pueda. Los derroteros que está tomando el caso del máster en Derecho Público del Estado Autonómico que la presidenta de la Comunidad de la Madrid, Cristina Cifuentes, habría cursado en la Universidad Rey Juan Carlos han terminado en un cruce de acusaciones incluso entre los miembros de la cúpula de la institución académica.

El último en saltar del barco ha sido el director del máster de Cifuentes, Enrique Álvarez Conde, que a su vez dirige el Instituto de Derecho Público del que depende el título en cuestión y al que pertenecen las tres profesoras cuyos nombres figuran en el acta. Según Álvarez Conde, cuando saltó el escándalo, el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, le preguntó si tenían algún documento que avalase que había hecho el máster y ante la negativa porque "la norma exige que a los dos años se destruyan todos", este le pidió que reconstruyese un documento.

El acta existía, debe estar en los servicios administrativos de la universidad porque todo se enviaba. Hablo de reconstrucción [del acta] en términos jurídicos, no falsificación en ningún caso"

Así lo ha explicado en una entrevista en en Más de uno, en Onda Cero, y recoge 'Vozpópuli'. "Reconozco mi culpa porque le hice caso e intenté reconstruir una hipotética acta que se le envió al rector por la tarde", comenta. "El acta existía, debe estar en los servicios administrativos de la universidad porque todo se enviaba. Hablo de reconstrucción [del acta] en términos jurídicos, no falsificación en ningún caso", señala.

De esta forma, el director del máster, que en todo momento habla de "reconstrucción" del acta y no de falsificación, apunta a que el rector Ramos presionó al Instituto de Derecho Público de la universidad para conseguir un acta que avalase el máster de Cristina Cifuentes el pasado 21 de marzo, cuando estalló el escándalo del máster falsificado de Cifuentes. "Han sido unos días fuertes de presiones, para todos. Si he cometido errores pediré perdón. Jamás en mi carrera la autoridad competente me había pedido reconstruir un acta", ha insistido.

Además, ha asegurado que él mismo fue corrigiendo el trabajo de Cifuentes en las semanas previas [a la defensa]. "Eran como unas 50 páginas, aunque nunca leí la versión definitiva. Yo con la alumna [Cifuentes] no he hablado nunca, sólo la he visto una vez", ha dicho. Sobre el día en el que la estalló la polémica, ha asegurado que se encontraba en un Congreso en Salamanca y el vicerrector se lo comunicó por teléfono. De vuelta en Madrid, el rector le habría dicho, siempre según su versión, que fuera a la rueda de prensa y "me pusiera guapo".