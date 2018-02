Los grupos parlamentarios defienden las 'pellas' de los diputados

Los diputados tendrán el deber de asistir a las sesiones del Pleno del Congreso y de las Comisiones de que formen parte. Así reza el Artículo 15 recogido en el capítulo tercero del Reglamento del Congreso de los Diputados, pero no todos los parlamentarios cumplen con sus deberes. Si algunos aluden a causas médicas o políticas -pues también se ven obligados a acudir a reuniones del Senado o la Unión Europea-, otros directamente lo achacan al segundo plano al que relegan a esta institución, como es el caso de EH Bildu.

Por cada cuatro sesiones plenarias que se celebran, su portavoz, Marian Beitialarrangoitia, falta a más de una, lo que supone el 26% de las sesiones. Tampoco se queda atrás su compañero Oskar Matute con un 22%. Por otro lado, cuando estos diputados -únicos representantes de la coalición de izquierdas en la Cámara Baja- aparecen, es frecuente que se abstengan. Según los datos recabados por 'ABC' de las primeras 50 sesiones legislativas celebradas en esta legislatura -excluyendo las dos compuestas por votaciones de asentimiento o de puntos separados- los diputados de EH Bildu ocupan el segundo y tercer puesto del ránking de 'pellas' en el Pleno.

"Interés torticero"

¿Y el primero? El único representante de Nueva Canarias (NC), Pedro Quevedo, que no ha asistido a 14 sesiones completas -el 28%- y en otras tres ha llegado tarde o se ha ido antes de que terminase. Si bien fuentes cercanas al diputado lo justifican por los problemas de salud que padecería un familiar, Beitialarrangoitia atribuye las suyas propias a cómo entienden su labor en el Congreso desde EH Bildu: "No es una institución principal como formación independiente, nuestro marco es el Parlamento Vasco y Navarro".

Limitar la valoración de un diputado a las votaciones en las que ha participado es no entender la labor de un representante político"

Según la portavoz de la coalición, "cada cual debe saber responder a los compromisos con su electorado" y este ránking responde a un "interés torticero". "Limitar la valoración de un diputado a las votaciones en las que ha participado es no entender la labor de un representante político. No vamos a cambiar nuestra forma de actuar", ha advertido este martes Beitialarrangoitia tras instar al Gobierno a "reconocer la realidad" sobre las supuestas torturas a detenidos y presos de ETA, y a que "deje de haber como si no existiera" esta práctica que, según la diputada afecta a "miles" de personas.

¿Devolver parte del sueldo?

Sin embargo, no hace alusión a la opción planteada por el diputado y portavoz de UPN en el Congreso, Íñigo Alli, sobre devolver la parte de su sueldo correspondiente a los días que faltó a su deber de acudir al Congreso. Tampoco Joan Tardà, cuarto diputado que más falta. El portavoz de ERC se 'fuga' una de cada cinco sesiones y ha llegado tarde o se ha ido antes otras cinco veces. Una práctica que se extiende a toda la formación: Ana Surra se sitúa en el séptimo puesto y Gabriel Rufián en el octavo, faltando al 14% de las sesiones.

Tradà asegura que todas las ausencias han sido "provocadas por razones médicas o políticas" y de ellas se dio cuenta a la presidenta del Congreso, Ana Pastor. Preguntado sobre si se plantea devolver el dinero como Alli, el portavoz de ERC insiste: "Se debe a razones médicas y políticas". Una respuesta que puede interpretarse por un 'no'. Desde las filas del PP, Rafael Hernando ha señalado que la actividad parlamentaria de la actual legislatura "es la más alta de la historia" y que las ausencias pueden deberse a "una situación de de salud o de de responsabilidad política": "Hay que analizarlo en cada caso". Misma reacción de la portavoz de Podemos, Irene Montero: "Sería bueno ver cuáles son los casos de ausencias justificados y cuáles no, y si no lo están la institución debería hacer algo". En defender las ausencias los grupos parlamentarios sí consiguen ponerse de acuerdo.