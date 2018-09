Los diputados catalanes suspendidos por el Supremo no podrán votar en el pleno

El secretario general del Parlament, Xavier Muro, ha dicho durante la reunión de la Junta de Portavoces de este viernes que los diputados suspendidos por el Tribunal Supremo no podrán votar en el próximo pleno de la Cámara, que se ha acordado que sea el martes a las 12.00 horas.

Así lo han revelado distintas fuentes parlamentarias después de la reunión de la Junta, que se ha celebrado posteriormente a la Comisión del Estatuto del Diputado, que ha aprobado un dictamen de JxCat y ERC sobre dicha suspensión y que lo ha elevado al pleno para que se pronuncie sobre ello.

Las citadas fuentes han asegurado que, al preguntarse a Muro por si los diputados procesados por presunta rebelión podrán ejercer su voto en el pleno, ha respondido que no, mientras que otras fuentes creen que no ha sido tan explícito y que si no votan en el pleno podría ser para no pronunciarse sobre su propia situación.