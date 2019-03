El diputado del PSC, José Zaragoza, ha pedido al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que "fiche" a más dirigentes históricos del socialismo, como José Luis Corcuera o Joaquín Leguina, ambos críticos con la gestión del actual presidente de Gobierno, Pedro Sánchez.

Puestos a renovar Albert Rivera, por si no los recuerdas, después de fichar a Corbacho, no te olvides de Corcuera , que para eso fue a Colon. Y tampoco de Leguina no sea que se te adelante Casado. Los socialistas te estaremos muy agradecidos. De nada. #LaEspañaQueQuieres