Biólogo especializado en Zoología, así es el diputado de Vox que llamó 'conejos' a los hijos de madres solteras

El diputado de Vox en Murcia Francisco José Carrera se ha quedado solo con sus "conejos". Después de emplear este término para referirse a los hijos de madres solteras en una tertulia en la televisión local 7TV, el parlamentario ha recibido más palos que zanahorias.

Su partido trató en un principio de restar importancia al asunto, pero el portavoz de la formación en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, terminó reconociendo este lunes que pudo ser "una expresión desafortunada, sin duda, en un contexto muy delicado".

Después de haber visto el vídeo con la intervención de Carrera, dice Espinosa de los Monteros, no se puede deducir que se refiriera a los hijos de familias monoparentales como "conejos", ya que, según el dirigente de Vox, la palabra la dijo suelta, por lo que "es difícil saber lo que quería decir".

Carrera se negó a retirar a sus conejos del debate televisivo, que giraba en torno al descenso de la natalidad. Quizá por su afición a la Zoología. El diputado de Vox en la Asamblea Regional de Murcia es licenciado en Ciencias Biológicas y, de acuerdo al currículum que ha facilitado a la Cámara regional, está especializado en el estudio de los animales.

El origen de la polémica

"La solución normal, la que te aumenta la natalidad, la que hace que tengamos un millón de niños, no son las familias monoparentales". Fue entonces cuando Miriam Guardiola, diputada del PP en la Asamblea murciana, defendió que una mujer "puede perfectamente tener hijos en solitario" y Carrera, diputado y biólogo, le espetó: "¿Cuándo? Conejos. No digas bobadas, hombre".

"Un momento", interviene la presentadora Tati García. "Vamos a aclarar esto. ¿Cómo que conejos? Aclare esto de conejos porque hay muchísimas mujeres que han tenido hijos a solas y han tenido niños, no conejos".

Lo único que he dicho es que para solucionar el problema de natalidad hay que tratar de que las familias, un hombre y una mujer, puedan tener un proyecto común"

"Yo no he dicho eso", dice Carrera. "Has dicho conejos. Lo puedes retirar", invita García. "Yo no retiro nunca nada porque lo que digo es lo que pienso y como es lo que pienso no lo voy a retirar, solamente a lo mejor lo hago cuando entro en el confesionario. Lo único que he dicho es que para solucionar el problema de natalidad hay que tratar de que las familias, un hombre y una mujer, puedan tener un proyecto común y eso te lleva a que puedas tener uno, dos o tres hijos", defendió el parlamentario de Vox.

Gallego de nacimiento, Carrera es un fiel defensor de la familia tradicional y del servicio militar. En su perfil de la Asamblea murciana, el diputado explica que nació hace 57 años en Xinzo de Limia, un pueblo de la provincia de Orense. "Mi padre era médico y mi madre maestra. A los tres años nos trasladamos a vivir a la ciudad de Vigo, donde pasé mi juventud", recuerda. Tiene cinco hermanos.

De profesor de Naturaleza a empresario

Después se mudó a Madrid, donde estudió Ciencias Biológicas en la Universidad Complutense, se especializó en Zoología y realizó el servicio militar. Su primer trabajo fue como profesor de Ciencias Naturales y de Matemáticas en un colegio en Vigo.

"Monté una empresa de fotocopias con dos de mis hermanos y al trasladarme a Cartagena empecé como director de una empresa de informática y suministros empresariales", explica en su ficha de la Asamblea. Allí pasó 10 años. En 1997 fundó su propia compañía tecnológica "constituyendo una sociedad anónima laboral y de la cual fui gerente hasta su desaparición en la última crisis económica".

Monté una empresa de fotocopias con dos de mis hermanos y al trasladarme a Cartagena empecé como director de una empresa de informática", explica en su ficha de la Asamblea

Antes de convertirse en parlamentario, Carrera trabajaba como director de proyectos en Turismo de Murcia Convention Bureau, una asociación participada por empresarios del sector turístico. A nivel parlamentario, el gallego afincado en Murcia es diputado regional; secretario primero de la Asamblea Regional de Murcia; secretario primero de la Diputación Permanente; miembro de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto desde 24 de septiembre y portavoz del Grupo Parlamentario Vox de la Comisión Especial sobre Financiación Autonómica desde el 24 de octubre.

Los socialistas murcianos buscan un 'correctivo'

Su condición de diputado es lo que le ha librado de la reprobación promovida desde las filas del PSOE. Los socialistas pretendían presentar una iniciativa de reprobación contra Carrera, pero el reglamento de la Asamblea Regional solo prevé este correctivo en los miembros del Consejo de Gobierno, no de los diputados.

Ahora el PSOE murciano ha registrado una moción en la que insta a la Cámara a condenar de forma enérgica "cualquier declaración o insulto que menoscabe a las hijas e hijos de las mujeres solteras que optan a ser madres", así como a manifestar "el apoyo a aquellas mujeres que libremente han decidido formar una familia monoparental".

Además, según ha publicado este martes La Verdad, los socialistas demandan al Ejecutivo regional "que ponga en marcha todas las medidas necesarias para garantizar la igualdad de derechos de todas las personas independientemente de su elección de modelo de familia".

La de los conejos no es la única polémica en la que se ha visto involucrado Carrera. Hace dos meses el Ayuntamiento de Murcia, a propuesta del grupo municipal de Vox, contrató a su hijo como personal eventual del Grupo Municipal en el Consistorio, un cargo de libre designación retribuido con un sueldo de 49.000 euros a cargo de los presupuestos municipales.