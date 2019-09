El diputado de Vox que se reconoce "heredero del franquismo" e inquieta a Espinosa de los Monteros

De los 24 diputados que irrumpieron en el Congreso de los Diputados para representar a los votantes de Vox, Joaquín Robles (Moratalla, 1964) no era de los más conocidos. Hasta ayer, cuando defendió desde la Cámara Baja que "condenar el franquismo no tiene ningún sentido puesto que somos herederos".

Robles fue el encargado de presentar este lunes la proposición de ley con la que Vox pretende debatir la derogación de la Ley de Memoria Histórica propuesta por los socialistas en la era de José Luis Rodríguez Zapatero. Lo hizo junto al abogado José María Figaredo, otro de los nuevos parlamentarios del partido a los que el grueso de la población aún no ponía cara, y al portavoz Iván Espinosa de los Monteros.

Licenciado en Filosofía y aficionado al ajedrez y a la guitarra, dio un paso al frente para arrancarse con un 'speech' sobre por qué no tiene lógica condenar el franquismo

Preguntado sobre si Vox condena o no el franquismo, este último ya había brindado una extensa respuesta a los periodistas presentes, cuando Robles, licenciado en Filosofía y aficionado al ajedrez y a la guitarra,dio un paso al frente para arrancarse con un speech sobre por qué no tiene lógica condenar ese régimen.

"Si me permites, quiero añadir que esto de condenar un periodo de la historia o pensar que ese periodo supone un paréntesis es inadmisible desde el punto de vista lógico", comentó, carpeta en mano, el diputado murciano. "Nuestra democracia no emerge del vacío, ni se conecta con la República del 31, sino que es resultado de un proceso de transición desde el propio régimen", explicó.

"No se pueden tirar 40 años a la basura"

Para Robles, que hasta saltar al Congreso impartía clases como profesor en el IES San Juan de la Cruz de la localidad murciana de Caravaca, en la medida en la que nuestra democracia cuenta con elementos que ya estaban en la etapa de Franco, como el Código Penal, "condenar el franquismo no tiene ningún sentido, puesto que somos herederos, nos guste más o menos", defendió ante la mirada de un cada vez más expectante Espinosa de los Monteros, que parecía no saber muy bien por dónde iba a salir su colega de partido.

La historia está para analizarla y discutirla y no para aplaudirla o condenarla", defiende el diputado murciano

Y continuo con el discurso. Y llegó el guiño al dirigente: "Como muy bien ha explicado Iván, [condenar el franquismo] es una cuestión que depende de la opinión personal. La historia es la que es y no se puede cambiar al gusto ideológico del gobierno de turno. No se pueden coger 40 años de la historia de España y meterlos en la basura como si no hubieran existido, ni mucho menos hacer este tipo de declaraciones retóricas de condena de una época porque la historia está para analizarla y discutirla y no para aplaudirla o condenarla", defendió con vehemencia.

Tras escuchar los argumentos de Robles, Espinosa de los Monteros quiso añadir "un matiz" y emplazó a los presentes a preguntar a los miembros de la izquierda abertzale si condenaban el terrorismo, una etapa que pertenece a una historia de España "mucho más reciente".

Salto a la Comisión de Educación

Y así fue la puesta de largo de Robles. Él mismo será el encargado de defender las propuestas educativas de su partido en la Comisión de Educación, siendo esta uno de los principales caballos de batalla entre los distintos grupos parlamentarios. Estudió Filosofía en la Universidad de Murcia, es catedrático y siempre ha estado ligado a la Fundación Denaes, que trabaja "la actitud patriótica" y donde conoció a Santiago Abascal.

En una conversación mantenida con este medio a finales de agosto, Robles comentó que mientras la función del filósofo "es la confrontación de ideas y tomar distancia para analizar"", la del político pasa por lanzar "mensajes más simples". "Que haya distancia entre la filosofía y la política no quiere decir que una sea verdadera y otra falsa", opina. "Cuando me dirijo al electorado cambio el discurso", reconoció.

Robles ha ejercido la enseñanza durante 30 años, por lo que considera que es lo que mejor sabe hacer: "Es un oficio en el que la experiencia es fundamental"

Robles considera que la Filosofía ha sido debilitada desde que que está "administrada por la socialdemocracia". Como portavoz de la Comisión de Educación, el diputado murciano defenderá un gran pacto general; la recuperación de competencias del Estado "para que no haya 17 reinos de taifas" y un nuevo modelo de educación en el que que no haya una "ideologización" de los alumnos y "una única visión de la historia".

Además aboga por la libertad en la elección de centro por parte de los padres; el cheque escolar; el PIN parental y "otorgar la máxima autoridad a los profesores", según explicó a este diario. Robles ha ejercido la enseñanza durante 30 años, por lo que considera que es lo que mejor sabe hacer. "Es un oficio en el que la experiencia es fundamental", dice.

Y reconoce que durante su etapa como diputado echará de menos dar clase a sus alumnos, pero no "la carga burocrática y las reuniones absurdas e inservibles" a la que están sometidos, en su opinión, los profesores.