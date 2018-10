Las diputadas del PP cargan en bloque contra el guiño de Rufián: "Ha humillado a todas las mujeres"

Las diputadas del PP han cargado en bloque contra el portavoz de ERCGabriel Rufián por guiñar un ojo a la parlamentaria Beatriz Escudero durante la comisión Bárcenas el Congreso, donde ella ejerce de vicepresidenta de la Mesa. "Con su gesto de guiñarme un ojo me ha humillado y ha humillado a todas las mujeres", ha dicho Escudero.

La diputada del PP ha comparecido en rueda de prensa rodeada de sus compañeras y algunos compañeros. Escudero se ha enfrentado verbalmente a Rufián durante la comparacencia de Francisco Álvarez Cascos en la comisión sobre la financiación irregular del PP. El portavoz republicano ha acusado a Escudero de ser una "palmera" y después, según la diputada, le ha guiñado un ojo.

"Ninguna mujer es una palmera ni un florero, y yo me he sentido así. Las mujeres estamos por encima del guiño del ojo, me ha humillado guiñando un ojo cuando estaba trabajando", ha insistido. Además, Escudero ha afeado la actitud tomada por las diputadas de Podemos y PSOE presentes en la comisión que investiga la caja B del PP.

"He pedido amparo al presidente de la Comisión [el canario Pedro Quevedo] y he pedido amparo a dos diputadas que se han callado. Es más, la diputada de Unidos Podemos [Noelia Vera] ha dicho que no la meta en estos líos", ha recordado Escudero. Y ha añadido que "eso no lo han hecho con personas de sus partidos".

"¿Ser mujer del PP es una categoría inferior?", se ha preguntado. "En ningún momento, ni el presidente ni el resto de diputadas y diputados han dicho a Rufián que retirase sus palabras o que pida perdón. Cuándo él ha dejado de intervenir, hemos vuelto a la comisión", ha aclarado secundada por el aplauso de sus compañeras.

Escudero ha acusado además a las diputadas de PSOE y Podemos presentes de no apoyarle. Rufián ha retirado la expresión "palmera" a instancias del presidente de esta comisión, el diputado de Nueva Canarias Pedro Quevedo.