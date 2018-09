Las diferencias entre los másteres de Carmen Montón y Pablo Casado

Misma universidad, mismo departamento. La ministra de Sanidad, Carmen Montón, cursó un máster organizado por el Instituto de Derecho Público (IDP) dirigido por el catedrático Enrique Álvarez Conde, según publica eldiario.es. Es el mismo donde Cristina Cifuentes y Pablo Casado obtuvieron los títulos que hoy están siendo investigados tras el escándalo que precipitó la dimisión de la expresidenta de la Comunidad de Madrid.

El máster de Carmen Montón es un Máster de Estudios Interdisciplinares de Género del IDP de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) cursado en 2010/2011: el año académico en el que el instituto lo lanzó. Dos años antes, 'pasaría' por el mismo centro el entonces alumno Pablo Casado. El dirigente del PP se 'apuntó' al Máster en Derecho Autonómico y Local en 2008. Ambos másteres estaban estructurados en 60 créditos. Mientras que los de Casado estaban repartidos entre 22 asignaturas, los créditos de Montón se dividían en 12. Sacó un 8,4.

60 créditos

De los 60 créditos que tenía el posgrado, Casado realizó 20 y los otros 40 los obtuvo automáticamente, se le convalidaron 18 asignaturas. En el caso que envuelve las irregularidades del máster la ministra de Sanidad, Carmen Montón, la información publicada apunta a que se benefició de diversas convalidaciones de algunas asignaturas, sin que ello estuviera contemplado como tal (la ministra no lo pidió) ni constara en ningún documento.

De la misma manera, la propia titular de la cartera admitió al diario.es que apenas asistió a las clases, que se daban de jueves a sábado en el centro de Vicálvaro de la URJC. Montón, como Casado, no recordaba incluso el lugar exacto y señaló que realizó ese máster ahí porque tenía el horario que más el convenía. Algunos alumnos del mismo máster sí recuerdan haberla visto en alguna ocasión en clase.

Las 'tesinas'

Montón asegura que sí dispone del TFM, un trabajo que en el sector conocían como 'tesina'. Según explicó Casado, su máster "se rige por un Real Decreto de 2005, primer decreto San Segundo, por el cual España entra en Bolonia". En ese primer decreto, no se exigía un Trabajo Final de Máster como el actual, sino una tesina.

Detrás del Máster de Montón se encuentra la misma 'cúpula' que otorgó títulos a Cifuentes, a Casado y diversos alumnos: Álvarez Conde y la profesora imputada Laura Nuño. Esta última ejercía de directora en el máster de la ministra, mientras que el primero, fue uno de los académicos que mejor nota le puso.

Investigado desde junio

La ministra ha hablado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta, Carmen Calvo, para ofrecerles todo tipo de explicaciones. Montón asegura que se hace responsable de sus actos y no de los del instituto de Derecho Público y niega trato de favor. También explica que si pagó tarde fue por problemas en la orden de pago y no por ninguna irregularidad.

Al igual que con el máster de Casado, la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) abrió una investigación reservada a principios de junio sobre el Máster de Estudios Interdisciplinares de Género vinculado al Instituto Público de Derecho, clausurado recientemente. Según fuentes de la universidad, tras los hechos ocurridos en el centro, que están bajo investigación judicial, la URJC anunció que se realizaría una auditoría de las cuentas del IDP, que arrancará en las próximas semanas.

Preguntada por las similitudes con los másteres de Casado y Cifuentes, la ministra de Sanidad ha dicho que "no todos somos iguales" y que el suyo no es el mismo que otros "desgraciados casos". Por su parte, Casado a rehusado opinar sobre la información publicada por eldiario.es en torno a Montón. "Creo en el estado de Derecho", ha defendido. Sin embargo, al igual que en las otras ocasiones, la titular de la cartera de Sanidad ha reconocido que no recuerda a cuántas clases fue en total porque, según ha justificado, "fue hace ocho años" y "no era presencial". Además, asegura que no va a dimitir y que está "muy tranquila".