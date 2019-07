Díaz Ayuso, optimista con "desbloquear" el Gobierno de la Comunidad de Madrid "esta misma semana"

La candidata del PP a la presidencia Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado "optimista" este lunes con poder desbloquear la formación de gobierno en la región y lograr un acuerdo con Ciudadanos y Vox esta misma semana

"Las negociaciones van bien, estamos hablando de manera discreta, y puede ser que esta misma semana lo pudiéramos desbloquear. Ojalá sea así", ha señalado en declaraciones al Canal 24 Horas de RTVE recogidas por Europa Press.

En este sentido, ha incidido en que el acuerdo de 155 medidas firmado entre PP y Ciudadanos ya "está cerrado" pero se ha mostrado confiada en que en los próximas días se logren "puntos de acuerdo" que permitan el necesario apoyo de Vox. "Yo creo que sí, soy positiva", ha remarcado.

En cualquier caso, ha vuelto a reiterar su disposición a buscar puntos de encuentro que permitan desbloquear la situación. "Estoy abierta a todas las propuestas", ha dicho, para citar entre ellas la firma de un nuevo documento, otro únicamente con Vox o incluso pactar un tercero entre las tres formaciones.

"Corremos mucho y tenemos cuatro largos años por delante para entendernos o pelearnos", ha recordado no obstante, para recalcar su propuesta de que sea el diario de sesiones del pleno de investidura el que recoja los compromisos de PP, Cs y Vox. "El compromiso es igual hacerlo por escrito que desde un atril", ha apostillado.

Folclore innecesario

En otro orden de cosas, ha censurado la denuncia que ha presentado Unidas Podemos ante la Fiscalía de Madrid por la petición de información que Vox ha realizado al Gobierno regional sobre las charlas LGTBI en los colegios al considerar que se crea un "folclore innecesario".

"En los colegios de Madrid no hay adoctrinamiento. Lo que hay es una ley que se está cumpliendo por la que aquellas asociaciones que quieren impartir una serie de talleres lo solicitan al colegio, que de manera voluntaria lo acepta o no y los padres, de manera voluntaria, aceptan o no que sus hijos vayan a esos talleres", ha defendido.

Desde Unidas Podemos IU Madrid en Pie se considera que esta petición de información por parte de Vox busca "amedrentar no solo a la gente que da estos talleres sino a los colegios que les llaman" y podría suponer un delito de odio, recogido en el artículo 510 del Código Penal.

"Se crea un folclore innecesario y vamos a situaciones como las que vimos hace poco en la manifestación del Orgullo, donde un partido democrático que también ha defendido los derechos del movimiento LGTBI es expulsado de una manifestación porque la cabecera se supone que le pertenece a otros presionando para que una serie de partidos no podamos pactar", ha lamentado.

"Se crea tensión donde no la había"

En este sentido, ha censurado que se estén usando muchas cosas en política para "dividir, para enfrentar" y que finalmente para lo único que sirven es para "volver para atrás" y crear "un problema donde no lo había". "Se crea tensión donde no la había", ha remarcado Díaz Ayuso, que ha censurado los "desmanes de unos y de otros".

En cualquier caso, ha defendido que Vox está en su derecho de pedir esta información y desde la Comunidad de Madrid deben "darles respuesta". "La realidad es que la Comunidad de Madrid es una de las comunidades que ofrece mejores resultados en todos los informes. El 93 por ciento de las familias elige en libertad el tipo de educación que quieren para sus hijos y así va a seguir siendo", ha recalcado.

Así, ha garantizado que desde el Gobierno regional se va a seguir cumpliendo la ley y "si la ley así lo requiere" se seguirán impartiendo este tipo de charlas. En su opinión, hay que educar en el respeto y la diversidad y hasta el momento en la Comunidad de Madrid no hay "problemas" en este sentido.

"No quiero que se cree una falsa alarma", ha subrayado en este sentido para recalcar que en la región "no ha habido ningún problema" en este sentido.

"La educación sexual se ha dado toda la vida en los colegios y no ha habido ningún problema. Simplemente hay que buscar en el respeto y la diversidad y sin intromisiones, ni por parte de las asociaciones ni por parte de los partidos. En la Comunidad de Madrid no había problemas en este sentido y tiene que seguir siendo", ha concluido.