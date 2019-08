Díaz Ayuso también mejoró la imagen de Granados y González con ayuda de 'Púnica'

La candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reclamó ayuda a los dueños de la empresa Eico, acusados de formar parte de la trama Púnica, para mejorar la imagen en Internet del ex secretario general del PP Francisco Granados y del expresidente Ignacio González, según declaró como testigo Adrián de Pedro, hermano de uno de los cabecillas de la red corrupta, Alejandro de Pedro.

Por ello, y según el testigo que prestó testimonio con la obligación de decir la verdad, Díaz Ayuso no solo habría realizado trabajos con los hermanos De Pedro para mejorar la imagen de Esperanza Aguirre, sino que también habría realizado idénticas labores desde su puesto en el Partido Popular de Madrid con el presunto cabecilla de Púnica, Francisco Granados, y con el sucesor de Aguirre, Ignacio González.

"En 2010 o 2011, cuando Esperanza era presidenta de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados era vicepresidente, creo [en realidad era consejero de Presidencia, Justicia e Interior]. Y ahí es cuando trabajamos con todo el equipo", aseguró el testigo.

Adrián de Pedro resaltó que en el PP madrileño, en el que su interlocutora era Díaz Ayuso, ayudaban a labores que "pedían de Esperanza Aguirre, de Francisco Granados, cosas que pedían desde www.ppmadrid.es de cambios técnicos de cosas en las que les podía ayudar". "Estuvimos unos cuantos meses y yo de Francisco Granados no supe nada hasta que [...] me llamó mi hermano y me dijo que calculara la reputación de la mujer de Granados, Nieves Alarcón", explicó al juez.

"Yo hablaba con Díaz Ayuso"

Unos minutos antes, el testigo había asegurado al magistrado instructor que la ahora candidata a presidir la región madrileña era su interlocutora con el PP de Esperanza Aguirre. "Yo hablaba con Isabel Díaz Ayuso, que era la que me decía: ¿me puedes ayudar en esto o en lo otro?", aseguró el testigo. "Es que yo no trataba con otra persona (...) Esa persona que le estoy diciendo, para mí, es más que un técnico que me hayan puesto para decir cambia esto, cambia lo otro", añadió.

Por ello, al preguntar el magistrado sobre las elecciones de 2011 y la participación de Granados en ellas, el testigo recordó que en 2012 Aguirre dejó el cargo. "Los trabajos los pagó el PP", prosiguió Adrián de Pedro, que resaltó que tenían facturas de los pagos realizados por el partido por el trabajo de los informáticos de la Púnica.

Además, tal y como adelantó El Plural, en un mensaje de abril de 2012 Alejandro de Pedro pidió a Borja Sarasola -entonces consejero madrileño- que alguien del PP se pusiera en contacto con su equipo. "Entiendo que por parte de Ignacio [González], todo lo que tiene se lo ha realizado Isabel Díaz Ayuso", señaló De Pedro en un correo recogido en una carta de la exdirectora de medios de comunicación de la Comunidad de Madrid Isabel Gallego, a la que ha tenido acceso Vozpópuli.

La exconsejera de Sanidad Lucía Figar también aludió a la ahora candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Preguntada por el juez Velasco sobre si había visto a los hermanos De Pedro en la sede del partido en la Calle de Génova en Madrid, Figar lo rechazó, destacando, en este sentido, que ya tenían a un equipo que hacía los trabajos a la web y las redes sociales. "Isabel [Díaz] Ayuso", recalcó, tal y como se puede oír en la grabación de la declaración a la que ha tenido acceso Vozpópuli.

Díaz Ayuso ha intentado apartarse recientemente de sus predecesores en el Partido Popular después de que la Fiscalía anticorrupción pidiera al juez del caso Púnica que imputara a Esperanza Aguirre por la presunta financiación irregular del partido. La investigación, sin embargo, las reúne a ambas en un mismo sumario. Testigos de la causa ubican a la actual candidata del PP a la Comunidad de Madrid en la coordinación de las campañas de 2011 y 2012, cuyos fondos se cuestionan en la Audiencia Nacional.