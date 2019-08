La mano derecha de Aguirre desmiente a Díaz Ayuso: la expresidenta la "puso en el partido"

"Mi nexo con Cristina Cifuentes o Esperanza Aguirre es como cualquier militante y afiliado del PP". La candidata popular a la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso ha intentado desmarcarse de sus posibles predecesoras. Una carta en el sumario del caso Púnica le desmiente. Quien firma, Isabel Gallego -exdirectora de medios de comunicación y mano derecha de la expresidenta madrileña-, aseguró en una misiva al juez que la propia Aguirre puso a Díaz Ayuso en el partido.

"Las cuentas [en redes sociales] de Esperanza Aguirre las llevaba desde el PP Isabel Díaz Ayuso, persona que pone en el partido Aguirre", apuntó Gallego en el texto del 4 de abril de 2018, al que ha tenido acceso Vozpópuli. La que fuera jefa de medios de la Comunidad de Madrid envió el escrito al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, donde esta semana se analiza el sumario de la causa antes de decidir quiénes serán imputados por la presunta financiación irregular del PP madrileño.

En la misma rueda de prensa en la que ha asegurado tener nexos "como cualquier militante", la candidata del PP ha explicado que su trabajo junto a la expresidenta "se centraba más en un perfil técnico de periodista dentro de un partido político". Entre 2008 y 2011, a la vez que gestionaba la cuenta de Twitter de Aguirre y la comunicación online del PP madrileño, Díaz Ayuso percibió 4.219 euros netos mensuales como asesora de Madrid Network, una entidad público-privada creada durante la primera legislatura de Aguirre, según adelantó El País.

"Interlocutora" de la Púnica

Al final de ese periodo, también habría colaborado con la Púnica. En uno de los interrogatorios a los que ha tenido acceso Vozpópuli, Adrián de Pedro, hermano y empleado del conseguidor de la trama, explicó al juez instructor que Díaz Ayuso fue su "interlocutora" con el PP de Madrid para crear la web de la expresidenta en la campaña de 2011.

En uno de los correos adjuntados al sumario, el propio conseguidorAlejandro de Pedro preguntó por ella al entonces consejero Borja Sarasola. "Me tendrás que indicar si puedo/debo hablar con ella para pedirle accesos", dijo en relación a Díaz Ayuso y una de las campañas que se investiga en la Audiencia Nacional.

La candidata del PP ha asegurado en declaraciones a este diario que ella no contrató a la empresa Eico, a la que se investiga por su participación en la financiación irregular del partido regional. "Apenas tuve trato con ellos; yo ni les he pagado ni he cobrado", ha dicho en referencia a los hermanos De Pedro, personajes destacados en el sumario de la causa. Díaz Ayuso no ha sido imputado en el caso Púnica ni ha sido llamada a declarar como testigo.

Asesora de Aguirre

Preguntada por su trabajo en aquel periodo, la posible futura presidenta de Madrid ha asegurado a este diario que ella trabajó como voluntaria para la formación política. "Creé una plantilla web y unas redes sociales para gente de la casa, todo en forma altruista, con sacrificio personal, con dedicación de mi tiempo libre; iba los fines de semana por los pueblos para ayudar, por eso me conocen en todas partes", ha agregado.

Según su propio perfil de LinkedIn, los vínculos de Díaz Ayuso con el partido se remontan a 2005, cuando pasó a ser miembro de la junta del PP de Madrid. Entre principios de 2006 y el verano de 2007, la ahora candidata se desempeñó como asesora de la Comunidad de Madrid, un cargo asignado por el propio gobierno regional, en aquel momento en manos de Aguirre.

Años después, en 2011, consiguió un escaño como diputada en la Asamblea de Madrid. En 2015, ostentó el cargo de portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en la Cámara. En paralelo, según confirmó la propia Aguirre a finales de mayo en declaraciones a La Sexta, gestionaba las redes sociales de la expresidenta y la de su perro Pecas. En 2017 asumió el cargo de viceconsejera de Presidencia y Justicia.

"Me gustaría tenerlas cerca"

Tras 14 años en el PP de Madrid, Díaz Ayuso parecía haber creado vínculos con Aguirre, quien -según la declaración escrita de la mano derecha de la expresidenta madrileña- le 'puso' en el partido. "Me gustaría tenerlas cerca, contar con ellas", dijo en enero la candidata popular en referencia a sus predecesoras. En las mismas declaraciones dadas Antena 3, calificó a ambas como "mujeres ganadoras" y "aguerridas" de quienes le gustaría recibir "consejo". Al día siguiente, señaló en un entrevista en Onda Cero que le "gustaría trabajar con la misma pasión que Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes".

A principios de junio, la que fuera líder del gobierno regional hasta su dimisión por el caso máster publicó en su perfil de Instagram una serie de fotografías con la ahora candidata. "Con mi querida Isabel Díaz Ayuso, próxima presidenta de la Comunidad de Madrid", señaló Cifuentes. Ambas coincidieron en la Plaza de las Ventas.

"Me recuerda mucho a mí misma"

El 15 de julio fue Aguirre la que mostró su cercanía con Díaz Ayuso. Preguntada por su opinión sobre la candidata del PP, la expresidenta aseguró tenía una "opinión excelente". En la entrevista concedida a Telemadrid, indicó que en los días cercanos a las elecciones se estaba viendo "el aguante" de la próxima líder del Gobierno autonómico.

"Como es espontánea y dice lo que piensa, me recuerda mucho a mí misma. Creo que Isabel lo va a hacer muy, muy bien", añadió. Y aseguró que asistiría a la toma de posesión: "Esté donde esté, me desplazaré".

Ahora, dos meses después de la foto con Cifuentes y tres semanas después del apoyo de Aguirre, Díaz Ayuso se ha desmarcado de ambas. "Ahora soy otra persona, tengo otro perfil, tengo otra etapa, tengo otros proyectos", ha dicho esta semana la candidata del PP antes de hacer hincapié que aunque no 'reniega' de sus predecesoras tampoco tiene la "obligación" de "reivindicar nada".