El fantasma del pasado amenaza a Díaz Ayuso: ¿puede ser imputada por el caso Avalmadrid?

Un piso y un local en el centro de la capital amargan la llegada de Isabel Díaz Ayuso a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Las dos propiedades las obtuvo a través de donaciones que se encuentran bajo sospecha de un presunto delito de alzamiento de bienes. De probarse que la candidata del PP actuó con intención fraudulenta, se enfrentaría a penas de hasta cuatro años de cárcel. La mera imputación, sin embargo, le costaría el apoyo de sus socios para liderar el gobierno autonómico.

Los hechos se remontan a 2011, cuando a mediados de marzo la empresa semipública destinada a la financiación de pymes y emprendedores Avalmadrid otorgó un préstamo de 400.000 euros a MC Infortécina SL, que tenía como avalistas solidarios a los padres de Díaz Ayuso.

Una serie de informaciones publicadas por el diario Infolibre bajo la firma de Manuel Rico han desvelado que cuatro meses después la líder popular sabía que la sociedad no podría devolver el dinero y que su familia tendría que responder con sus bienes, lo que derivó en las donaciones del piso y el local que actualmente se encuentran a su nombre.

Según un correo electrónico al que tuvo acceso el mencionado diario, Díaz Ayuso contactó -a través de Eva Piera Rojo, un alto cargo del Gobierno de Esperanza Aguirre- con empleados de Avalmadrid para saber si sus padres tenían que responder con su patrimonio, lo que evidencia un presunto trato de favor.

Dos meses después de aquel correo, en septiembre, la ahora presidenta madrileña concluyó que la sociedad prestataria estaba "muerta". En octubre recibió la primera donación, la del piso; en abril de 2012, la del local de oficinas.

El hecho de que Díaz Ayuso tuviera conocimiento de la situación es clave para determinar si se cometió o no un delito al aceptar la donación

MC Infortécina SL, participada al 25% por los padres de Díaz Ayuso, no devolvió los 400.000 euros del préstamo ni los 3.000 euros de intereses. La sociedad fue demandada un año después, en 2012, por varios de sus trabajadores.

Alzamiento de bienes

El hecho de que Díaz Ayuso tuviera conocimiento de la situación es clave para determinar si se cometió o no un delito al aceptar la donación. Si se considera probado que la líder del PP de Madrid sabía que la operación se estaba realizando en fraude de acreedores, se le podría imputar como cooperadora necesaria en un presunto delito de alzamiento de bienes.

Según explica el Código Penal en su artículo 257, para que se produzca un alzamiento de bienes tiene que haber una transmisión de bienes para evitar su embargo -que en este caso sería la donación- y una deuda vencida reclamada por el acreedor en el momento en el que se realiza la operación.

Para este tipo de delito, la ley establece penas de uno a cuatro años de cárcel y fija la prescripción a los cinco años. En este caso, el plazo ya se ha vencido, dado que las donaciones tuvieron lugar en 2011 y 2012.

La pena podría elevarse hasta los seis años de prisión y la prescripción hasta los 10 años si la deuda a eludir es de Derecho público. La Fiscalía de Madrid ha desechado esta opción, pero fuentes jurídicas consultadas por Infolibre hacen referencia a la normativa de la Unión Europea, que podría ser aplicable a Avalmadrid al tratarse de una empresa semipública con la Comunidad de Madrid como principal accionista.

Futuro en la Comunidad

De considerarse probado el delito y de abrirse las diligencias contra Díaz Ayuso, la presidenta madrileña perdería el respaldo de sus socios en el gobierno autonómico. Antes de que se celebrara el debate y la votación de investidura, el secretario de Organización de Ciudadanos Madrid, César Zafra, advirtió de que cualquier cargo público que resultara imputado tendría que "dimitir".

Por su parte, Más Madrid anunció que su partido llevará a la Fiscalía las informaciones que relacionan a Díaz Ayuso con el préstamo de Avalmadrid.

La hora presidenta acusó a la oposición de orquestar una "campaña de desprestigio" en su contra a base de "mentiras y medias verdades". Durante su comparecencia en la Asamblea de Madrid, criticó a la izquierda de "meter por medio a la familia y a una persona que no está en vida para defenderse", en referencia a su padre. "No escarbaré nunca en sus vidas ni en las vidas de sus difuntos. Lo que han hecho con mi familia no tiene nombre", llegó a decir.