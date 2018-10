Del desplante de Zapatero al "coñazo" de Rajoy: a los políticos se les atraviesa el 12-O

La anécdota del día o, al menos, la más comentada en la Fiesta Nacional ha sido el error de protocolo que ha protagonizado Pedro Sánchez y su mujer en el besamanos del Palacio Real.

Pese a que no es la primera vez que Sánchez acudía a la recepción oficial que realizan los Reyes con motivo del 12 de Octubre, sí era la primera que lo hacía como presidente del Gobierno. Los nervios o, como ha excusado Moncloa, un error en la interpretación de las normas de protocolo dictaminadas por la Casa Real, le han jugado una mala pasada y le han llevado a confundir su papel en el salón del Trono. Pero ¿qué otros graves patinazos han sido protagonistas otros años en esta festividad?

El "coñazo" deMariano Rajoy: Sonada fue la anécdota del expresidente del PP quien en 2008 y sin saberlo, desveló que el desfile tradicional del Día de la Hispanidad le parecía un "coñazo". En una conversación con Javier Arenas dentro del acto de clausura de la XIII Unión Interparlamentaria en La Coruña, Rajoy sin darse cuenta de que los micrófonos seguían abiertos, le espetó a Arenas: "Mañana tengo el coñazo del desfile; en fin, un plan apasionante".

La acalorada discusión de De la Vega: Un año antes, en 2007, fue la por entonces vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien protagonizó la imagen del día en pleno acto institucional del 12-O. Las cámaras captaron para el recuerdo una agitada discusión entre ella y la por entonces presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas. ¿Qué pasó realmente entre ellas? ¿Qué se dijeron? Nunca trascendió pero las exageradas gesticulaciones de De la Vega fueron muy comentadas.

Zapatero no se levanta: En 2003, y siendo líder de la oposición, José Luis Rodríguez Zapatero, no se levantó durante el paso de la bandera de Estados Unidos en el desfile. Las críticas no se hicieron esperar y el socialista se excusó entonces en que su 'error' fue a propósito para protestar contra el presidente en ese momento José María Aznar y la participación de España en la guerra de Iraq.