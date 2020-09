El veto al Rey en Barcelona desconcierta al PSOE: "No sabemos qué decir"

La falta de una explicación coherente por parte del Gobierno a la ausencia del Rey en un acto en Barcelona ha sembrado el desconcierto en el PSOE. Diputados nacionales y autonómicos, así como cuadros medios e intermedios del partido, han demandado algún argumento al que agarrarse ante el bombardeo de preguntas en sus respectivos territorios. No han encontrado respuestas.

"No sabemos qué decir", dicen fuentes socialistas consultadas por Vozpópuli.

El silencio del Gobierno ha alimentado las especulaciones. Felipe VI no asistirá este viernes a la entrega de despachos a los jueces en la Escuela Judicial de Barcelona. Nadie ha dado una explicación oficial. Fuentes judiciales aseguran que el Gobierno canceló la asistencia del monarca, que ya había sido confirmada por la Casa Real. El Ejecutivo no ha desmentido esa información, que ya se da por hecha. Pero se han negado a justificar los motivos del veto.

Política, salud, seguridad

Nadie sabe si son razones políticas por la negociación con el separatismo, de salud o de seguridad. El Gobierno no comenta. El líder del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado que la presencia del rey en Cataluña en la semana que se puede conocer la inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, no es lo más conveniente. Casi a la vez que Iceta, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha descartado esos motivos políticos, pero tampoco ha contribuido a aclarar el panorama en una entrevista con la Cadena Ser.

"Quién tenía que tomar esa decisión la ha tomado, y se habrá tomado sopesando muchas variables", ha dicho Campo. "Lamento que no esté el rey presidiendo un acto que para mí es muy emotivo (...) Pero hay momentos en que hay que sacrificar algo en pro de algo más seguro. Creo que la mayor obligación que tiene un Gobierno es proteger las instituciones. Y la monarquía lo es".

Las críticas que precisamente se hacen desde algunos sectores del PSOE es que lejos de proteger a la monarquía se está perjudicando a la Corona. Da la impresión, dicen, de que hay algo que ocultar y que la ausencia del rey puede ser un pago al separatismo.

"No entiendo que se quiera hacer pasar como algo normal, lo que no es normal", señala un diputado autonómico socialista. "Al final, el rey no va a Cataluña y nadie sabe por qué".

Malestar del Poder Judicial

El Poder Judicial se hará oír este viernes en Barcelona para manifestar su malestar por la ausencia del rey. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado que su presidente, Carlos Lesmes haga una declaración institucional al respecto durante la celebración de la entrega de despachos en la ciudad condal.

Según confirman a este diario fuentes del órgano de gobierno de los jueces, las palabras que pronunciará Lesmes todavía no se han decidido, pero recuerdan que el Consejo invitó al Rey como todos los años y que el acto sin él no es lo que esperan.