Denuncian en el Congreso una "trama" iniciada por Pujol para adoctrinar en la escuela catalana

Los autores del informe Instrumentalización nacionalista del sistema educativo en Cataluña: el caso del 1 de octubre, un trabajo de más de 330 páginas que han elaborado durante un año para evidenciar casos de la utilización de las aulas de la comunidad autónoma con fines políticos por parte del nacionalismo, han exigido este jueves en el Congreso de los Diputados que tanto los partidos políticos, como la ministra de Educación, Isabel Celaá, se lean el documento.

Las asociaciones que respaldan el informe aseguran sentir "indefensión" por parte de los poderes públicos

La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) y la Agrupación de Enseñanza de Sociedad Civil Catalana,junto a la portavoz de Educación de Ciudadano, Marta Martín, y el responsable de Educación de Ciudadanos, Xavier Pericay, denuncian la existencia de una "trama" para que el nacionalismo gobierne en la escuela catalana y se acabe consiguiendo la independencia. "El Programa 2000 de Jordi Pujol se ha ejecutado a la perfección", considera Ana Losada, presidenta de la AEB.

"¿Quién está al frente de los sindicatos de enseñanza mayoritarios? ¿Quién accede a los puestos de mayor responsabilidad? ¿Quiénes son los inspectores educativos? ¿Quién lleva las asociaciones de padres? ¿Quiénes son los directores de los centros escolares?". Con esta batería de preguntas Losada ha tratado de explicar la "indefensión" que sienten por parte de los poderes públicos.

500 evidencias en cien centros

El informe, que ya publicó este diario, cuenta con 500 evidencias acontecidas en 100 centros educativos de Cataluña desde el pasado 1 de octubre y señala que estas responden a una "actuación perfectamente coordinada" entre el Gobierno autonómico, los inspectores, los sindicatos, las direcciones, los profesores, las AMPAS y entidades sociales como Òmnium Cultural, Plataforma per la Llengua o Somescola.

Entre las evidencias que mencionan, existen comunicados de colegios animando sus alumnos a asistir huelgas y muestras de conexiones entre las AMPAS y los CDR

Según denuncian los autores del informe, y secunda Ciudadanos, el "entramado" es el resultado de la estrategia trazada por el mencionado programa que circulaba por las consejerías y por las altas esferas de CiU "para trazar las estrategias que los nacionalistas trataban de introducir en los sectores sociales".

Entre las evidencias que mencionan, existen comunicados de colegios animando sus alumnos a asistir huelgas; muestras de conexiones entre las AMPAS y los CDR; ejemplos de adoctrinamiento en libros de texto y pruebas de la posición ideológica del centro a través de escritos y de la permisividad de todo tipo de simbología independentista.

'Dedazos' y miedo a represalias

"Es una trama gestada desde el poder, desde los sucesivos Gobiernos de la Generalitat y ha sido un proceso de continuidad basado en la autonomía del centro y en la existencia de consejos escolares controlados por los partidos independentistas", ha apuntado Pericay.

Además, tanto las asociaciones como la formación naranja han vuelto a poner de manifiesto que el Servicio de Inspección en Cataluña está copado por inspectores interinos y advierten de que "así va a seguir siendo" porque, según los comparecientes, "nunca saldrán oposiciones abiertas y libres para seguir otorgando las plazas a dedo".

Marta Martín ha emplazado a la ministra de Educación, Isabel Celaá, y al Gobierno a no seguir "ignorando" que "el adoctrinamiento es un hecho". "No cabe ni un minuto más de informes en cajones. En Cataluña hay niños y niñas, además de maestros y profesores, cuyos derechos están siendo dilapidados. No podemos hacer dejación de funciones, hay que amparar a estas personas", ha defendido.

Tras asegurar que muchas familias tienen "miedo a las represalias" que puedan vivir sus hijos en los colegios si se deciden a denunciar casos de adoctrinamiento, la presidenta de la AEB ha reivindicado que "no puede ser que nunca sea el momento apropiado para este debate".