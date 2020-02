Delcy Rodríguez no pidió permiso para que su avión hiciese escala en Madrid

Venezuela ocultó deliberadamente el viaje de Delcy Rodríguez a España hasta el punto de que no se solicitó sobrevolar el espacio aéreo español ni hacer escala en Madrid, de lo que se deduce que la 'número dos' del régimen de Nicolás Maduro deseaba pernoctar en la capital como el resto de la tripulación.

Fuentes diplomáticas han señalado a Vozpópuli que Caracas "no envió ninguna solicitud de sobrevuelo ni de escala" del avión privado que fletó la vicepresidenta venezolana "al no tratarse de una aeronave de Estado". Es decir, el Ejecutivo de Maduro no quiso que se supiese de antemano la salida del aparato contratado a la compañía Sky Valet y sólo informó de ello cuando habían pasado cinco de las nueve horas del vuelo y el aparato se encontraba volando a 13.000 metros de altura en mitad del océano Atlántico.

Fue la embajada venezolana en Madrid, dirigida por Mario Isea, la que informó al departamento de Protocolo de Exteriores que Delcy Rodríguez viajaba en un avión privado con destino a la capital española. En el momento de la comunicación diplomática quedaban "unas cuatro horas de vuelo", por tanto aún no había entrado en el espacio aéreo de España ni de Portugal, que también forma del espacio Schengen.

Teniendo en cuenta que el avión penetró en el espacio aéreo luso una hora antes del aterrizaje, hubo un margen de tres horas en el que Madrid pudo ordenar al aparato que no entrase a la UE y se dirigiese a un país tercero -el más cercano era Marruecos-. Pero no fue el caso.

Exteriores explica así las razones de que no se desviase el aparato. "Este dato sobre la llegada de este avión (a Barajas) se recibió muy avanzada la tarde del domingo 19, cuando al avión le quedaban pocas horas de vuelo y había poco margen de maniobra para alterar la ruta del mismo".

Desde el departamento de González Laya también se subraya que "la cuestión de la escala como tal no se planteó en un primer momento" ya que Madrid respondió a la embajada venezolana que Rodríguez tenía prohibida la entrada en la Unión Europea y, por tanto, en España.

"El problema surge a continuación, porque los pilotos del avión en el que venía la vicepresidenta tenían imperativamente que descansar por razones de seguridad. Por ello, el equipo de Delcy Rodríguez se ocupa de gestionar una salida a la vicepresidenta venezolana en el primer vuelo disponible para que abandone Barajas y siga viaje hacia Turquía", se resumió a este medio.

Una dudosa escala técnica

La sospecha de que la 'número dos' de Maduro quería dormir esa noche en un hotel madrileño se debe a que medios opositores venezolanos hablaron durante días de que ella quería encabezar la delegación venezolana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur). En la cuenta oficial de Delcy Rodríguez en Twitter hubo un salto de dos días sin noticias propias, en los que sólo retuiteó mensajes y eslóganes del régimen de Nicolás Maduro. Su reaparición se produjo tres días después en Ankara en una reunión con su homólogo turco, así que es plausible pensar que deseaba estar un tiempo en Madrid antes de poner rumbo a Turquía.

De ser así, lo hubiera tenido que hacer de incógnito, registrándose en el hotel elegido con una identidad falsa y sin que le sellasen el pasaporte diplomático en el aeropuerto. Y todo ello bajo la cobertura de una más que dudosa escala técnica que, en realidad, sería de larga duración pues el avión partió a las 14.42 horas del día siguiente.

Según indicó el ministro José Luis Ábalos, cuando él subió al avión a saludarla le dejó claro que no podía entrar en territorio español. Fuentes gubernamentales reconocieron que si la 'número dos' de Maduro hubiera seguido adelante, habría sido "expulsada", lo que equivale a ser deportada por la Policía en el primer vuelo de vuelta a Caracas.

Desde el Ministerio de Transportes se subrayó la semana pasada que Delcy Rodríguez "entendió enseguida, a pesar de las circunstancias y de las hora de vuelo que llevaba, que no podía entrar en España" tras las palabras de Ábalos en el interior del aparato.