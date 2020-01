Delcy Rodríguez entró en el aeropuerto sin sellar su pasaporte

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y su séquito pasaron varias horas de la madrugada del domingo al lunes en la terminal ejecutiva del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas sin que les sellasen los pasaportes ni ningún otro documento, según las fuentes consultas por Vozpópuli.

Una estancia en esta 'zona gris' o de tránsito del aeródromo madrileño que se dio gracias a un truco legal que se utiliza en casos excepcionales y que ocurrió tras la hora y media que José Luis Ábalos pasó en el interior del avión privado de la 'número dos' de Nicolás Maduro, una de la 25 personas sancionadas por la UE que no pueden entrar en la zona Schengen.

El filtro de seguridad que recibe a todos los pasajeros en esta terminal ejecutiva exige la presentación de la documentación a los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil que custodian este lugar. Sin embargo, hay excepciones cuando algún cliente, y previa notificación de la compañía a la que ha alquilado el vuelo, quiere mantener un breve encuentro en una de las salas VIP de esta terminal sin que quede registrado que ha pasado por Madrid. Por ejemplo, un futbolista de alto nivel que quiere negociar o cerrar un contrato con un determinado equipo. Un trámite que se puede resolver en apenas unos minutos o unas pocas horas.

Esta excepcionalidad lleva a que las fuerzas policiales suelan realizar una "vigilancia pasiva" sobre la habitación, apostando varios agentes en las puertas de acceso, sin que por ello se selle el pasaporte en el momento de la llegada a sus ocupantes. Sólo se requieren los documentos de identidad si alguno de los presentes quiere salir del edificio.

Y esto fue justo lo que pasó con Delcy Rodríguez y su séquito, quienes quedaron 'encerrados' en una de las dos salas sin que se les validasen sus documentos ni ser detenida ella por pisar territorio español. La sala congregó a tanta gente la madrugada del 20 de enero que el espacio contratado por Sky Valet, la compañía que fletó el vuelo privado de la mano derecha de Maduro, se quedó pequeño, según relatan fuentes presenciales.

Por ello, se decidió ocupar también la sala adyacente de su único competidor en la terminal ejecutiva, Spanish FBO Madrid, en la que quedaron apostados varios miembros de seguridad para vigilar la presencia de la dirigente venezolana y su equipo de colaboradores.

Suelo español

Los representantes aeroportuarios consultados por Vozpópuli reconocen que en el momento de pasar el “filtro policial” de esta terminal “se pisa España”. “Los pasajeros excepcionales, que cruzan el control sin que se les revise el pasaporte, son muy poco frecuentes. Sin embargo, cualquier ciudadano español puede visitar sin enseñar su documentación tanto los mostradores de las empresas como las salas VIP en las que estuvo la comitiva venezolana”, detallan las mismas fuentes.

Ábalos argumentaba este viernes que "hasta que no se pasa el control de frontera, no se pisa territorio español". Y añadió que la vicepresidenta venezolana "no estuvo en una sala VIP sino en una zona de frontera", refiriéndose a la citada terminal ejecutiva. Una declaración que encaja con la versión de la Policía, que no considera que se haya entrado en España mientras no se haya sellado el pasaporte.

No obstante, la versión del ministro se compadece mal con la normativa vigente en la Unión Europea en relación a las sanciones impuestas a los jerifaltes chavistas, ya que se prohíben expresamente los tránsitos o escalas en cualquier aeropuerto comunitario, como ha contado este viernes Vozpópuli.

¿Qué vuelo tomó?

Una de las incógnitas que quedan por despejar es cuánto tiempo pasó la vicepresidenta venezolana y su equipo en la citada terminal ejecutiva. Ábalos dijo desconocer qué ocurrió después de que él bajase del avión. "Estuvo (Delcy Rodríguez) en zona de frontera, pero ya no sé cómo hizo el cambio que le llevaba a Turquía, porque ella estaba de tránsito", señaló.

Vozpópuli no ha podido confirmar si la vicepresidenta venezolana marchó a las pocas horas en otro vuelo con destino a Oriente Próximo o si, por el contrario, llegó a pasar esa noche en la terminal ejecutiva. En el primero de los casos, la única forma posible para no infringir las sanciones europeas es que un vehículo hubiese llevado por la pista a Delcy Rodríguez y su séquito directamente a la escalerilla de un avión comercial, evitando así entrar en la terminal donde hubieran tenido que pasar el último control de documentos como el resto de los pasajeros.

El plan de vuelo oficial del avión proveniente de Caracas indica que el aparato de Sky Valet que trajo a la vicepresidenta a Europa abandonó Madrid a las 14:42 horas del mismo lunes con dirección a Estambul. Es decir, 14 horas después de su aterrizaje nocturno en Barajas. Ahora bien, ¿iba Delcy Rodríguez en esa aeronave?