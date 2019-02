Guardias civiles respaldan al agente suspendido por grabar el traslado de los presos del 'procés'

La Asociación Profesional Mayoritaria en la Guardia Civil (AUGC) ha mostrado este sábado su apoyo al agente de la Benermérita que fue suspendido por grabar presuntamente un vídeo del traslado de Barcelona a Madrid de los líderes secesionistas del 'procés' que serán juzgados a partir del 12 de febrero en el Tribunal Supremo.

La AUGC ha criticado en un comunicado la decisión del director general de la Guardia Civil de considerar el la grabación como una falta muy grave. La asociación considera que la suspensión del agente es "precipitada e irreflexiva".

"Todo ello sin posibilitar una mínima defensa, sin audiencia, sin asistencia letrada y sin salvaguardar el derecho fundamental de la presunción de inocencia", ha argumentado la AUGC.

Además ha destacado que la decisión tomada sólo puede entenderse "desde la priorización de intereses políticos que deben ser ajenos a la gestión, imparcial y objetiva, de las funciones de quien está al frente de la Guardia Civil".

Los golpistas ultranaZionalistas presos, parten hacia Madrid. Únicamente varias decenas de tristes, han acudido a despedirlos. Se acabaron los aquelarres junto a las carceles. Beautiful!! 👏👏👏👏👏#adeugolpistesFreedom of #Catalonia from ultranationalists and secessionists pic.twitter.com/kb0gmYGfWH