La tibia defensa de Sánchez a Borrell sorprende a una parte del PSOE

Indigno, 'hooligan', militante de una organización de ultraderecha, vergüenza para su partido... Lossólidos insultos vertidos por el incontinente Gabriel Rufián sobre el Josep Borrell han terminado diluyéndose en un protoescupitajo al que la dirección del PSOE, para sorpresa de algunos diputados, ha restado importancia. "Creo que todos debemos pedir disculpas a la sociedad", sugiere Sánchez en su perfil de Facebook sin citar explícitamente al líder republicano en ninguno en los más de diez párrafos que conforman su reflexión.

El presidente del Ejecutivo, que ya se había ausentado de la crispada sesión de control al Gobierno que tuvo lugar este miércoles, no presenció el momento en el que el ministro de Exteriores acusó al diputado de ERC, Jordi Salvador, de haberle escupido al salir del Hemiciclo mientras este último acompañaba a Rufián, que acababa de ser expulsado por Ana Pastor. En un primer momento, desde la dirección optaron por quitar hierro al asunto.

Preguntada por el asunto del escupitajo y en un intento de no confrontar con ERC, Lastra culpó de la crispación parlamentaria al Partido Popular

Vieron "algo" el resto de dirigentes socialistas que no solo permanecían aún en el Pleno, sino que se sientan en la primera fila de asientos, pero sus titubeos a la hora de condenar a sus socios de ERC terminaron por poner en entredicho la versión de su compañero Borrell. La primera en comentar el esperpento con los periodistas en aras de evitar la confrontación con Rufián fue la portavoz socialista Adriana Lastra.

La dirigente del PSOE, que se sienta justo detrás del presidente del Gobierno, dejó claro que no vio que nadie escupiera. "No, yo he visto cómo salían los diputados de ERC y cómo uno hacía un ademán como de escupir, pero yo no he visto que escupía", señaló sin dar pábulo a la versión de Borrell.

Incluso llegó a desviar el asunto culpando de la crispación parlamentaria exclusivamente al Partido Popular. "Solamente hace falta ver los diarios de sesiones. Acabamos de ver a Rafa Hernando, con ese estilo y esa clase que tiene, decirle a una ministra que es deleznable y cómo insultan a diario a los ministros y ministras desde el mismo día de la moción de censura. Están alimentando cada vez más la tensión y cómo eso se traslada cada vez más a la calle".

Dudas sobre la versión de Borrell

Sobre Rufián: res de res. Tampoco quiso detenerse a la salida del Pleno de la discordia el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ni otras tantas ministras. "Yo no lo he visto", dijo seca y escuetamente el también Secretario de Organización. Para cuando Borrell quiso aclarar ante los medios que "ciertamente (el diputado de ERC) se giró y me escupió" la sombra de la duda ya planeaba por su versión.

Tampoco corrió Sánchez a defender a su ministro en un primer momento, por lo que fuentes socialistas vivieron con "sorpresa" lo que, a su parecer, estaba siendo un respaldo "a medias" a Borrell. La vaga condena a los insultos de Gabriel Rufián, así como la tendencia a quitar hierro al amago de escupitajo por parte del Gobierno terminaron provocando fuertes críticas por parte de la oposición.

"Por dignidad de la propia institución de la Presidencia del Gobierno, Sánchez debería rechazar cualquier apoyo que venga de ERC a partir de ahora. No puede apoyarse en un partido que trata a su gobierno con esta falta de respeto. Con estos sí debería anunciar que rompe relaciones", escribió la popular Andrea Levy, en referencia a la ruptura de relación con Casado anunciada por Sánchez cuando este le acusó de ser responsable del "golpe de Estado" perpetrado en Cataluña.

El apoyo de Sánchez en Facebook

A medida que las críticas contra la tibia defensa a Borrell iban engordando, pues diversos diputados han visto al ministro de Exteriores "apartarse" ante un gesto de algún diputado de ERC mientras estos desfilaban por la Cámara Baja, Sánchez ha publicado una reflexión en sus redes sociales en las que se solidariza con el ministro de Asuntos Exteriores, pero sigue sin señalar a Rufián.

"Hoy en el Congreso se han dicho y hecho cosas terribles. No es la primera vez. Yo mismo he sido objeto de palabras gruesas y graves insultos hace pocas semanas. Me gustaría empezar mostrando toda mi solidaridad con el ministro Borrell, que ha tenido que soportar palabras y gestos inaceptables. Y agradecer a la presidenta del Congreso sus palabras y su defensa de la moderación", dice.

El presidente añade que es el momento de que "todos y todas" hagamos una reflexión. En especial, los diputados y diputadas que utilizan la palabra para insultar y no para dialogar. Además, Sánchez ha hecho un llamamiento a todos los representantes políticos para que "desde la defensa de los ideales y principios de cada uno, trabajemos para que los debates siempre sean sosegados y constructivos". "Los españoles y españolas no se merecen otra cosa [...] Creo que todos debemos pedir disculpas a la sociedad", concluye.