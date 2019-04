Bronco, desordenado, trabado y con constantes interrupciones. La ofensiva del candidato del PSOE, Pedro Sánchez, y el del PP, Pablo Casado, contra el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha enfangado el último debate de la campaña para las elecciones generales del 28 de abril. La tensión ha llegado a un punto en el que Pablo Iglesias ha sido el moderado de los cuatro líderes.

Sánchez y Casado han dado un giro a su estrategia del lunes en RTVE para conjugar la ventaja con la que partía Rivera. Han echado mano de fotos, libros y comentarios -al igual que el líder de Ciudadanos- y han conseguido desquiciar al candidato naranja, especialmente al principio.

Sánchez ha renunciado al tono presidencial para bajar al barro, con continuos ataques y cortes a Rivera. Por momentos ha perdido el hilo de sus argumentos, echando mano de papeles para leer. Iglesias, por su parte, ha esquivado por lo general las refriegas y parecía más centrado.

El debate de Atresmedia, sin reglas según sus organizadores, ha terminado siendo un galimatías. Los bloques se han difuminado o desaparecido. La agenda de temas la han marcado los presentadores Vicente Valles y Ana Pastor. Aborto, eutanasia, inmigración, violencia machista o feminismo han ocupado la mayor parte del tiempo, relegando los pactos, el desafío separatista o la política territorial a unos pocos minutos del final del programa, bien pasada la medianoche.

Tesis de Sánchez

Rivera ha tratado de arrancar con otro golpe de efecto poniendo encima del atril de Sánchez -al que tenía al lado esta vez- su tesis doctoral. Rivera le ha acusado de plagiarla en un momento especialmente tenso. Pero el presidente del Gobierno estaba preparado y ha entregado a Rivera un libro de Santiago Abascal.

Casado, que el lunes ignoró los ataques de Rivera, no se ha callado. Y también ha respondido a Ciudadanos. Ha recordado que no gobiernan y que hace tres días eran socialdemócratas y no liberales. Iglesias también se ha sumado a los ataques a Ciudadanos y ha dicho que Rivera dice que no pactará con el PSOE, pero que podría cambiar de opinión como hizo hace unos años.

Sánchez ha tratado de disipar esa duda recurrente de Iglesias. Y ha asegurado que "no está entre sus planes" pactar con Ciudadanos. El candidato del PSOE ha estado especialmente bronco con Rivera. Y le ha interrumpido una y otra vez.

"No se ponga nervioso, señor Sánchez", respondía Rivera.

Sánchez ha esquivado la pregunta de los indultos a los líderes separatistas procesados. Ha insistido en que no habrá independencia, ni referéndum en Cataluña, pero sí diálogo con el separatismo. El tema catalán ha quedado enterrado por los conductores del debate. Cuando lo han sacado, apenas quedaba tiempo.

Iglesias, el moderado

El jefe del Ejecutivo ha echado mano de otra frase de laboratorio para negar sus acuerdos con el independentismo. "No es no. Nunca es nunca". Rivera ha recuperado la foto con marco. Esta vez no eran Sánchez y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, sino la imagen de la líder del PSOE vasco, Idoia Mendia, con Arnaldo Otegi.

El tono de Sánchez ha dejado a Iglesias el carril moderado del debate. Ha podido colocar sus mensajes y ha evitado el recurso de la lectura de la Constitución que hizo en RTVE. El candidato de Podemos no ha hablado en ningún momento de ganar las elecciones, pero sí ha mostrado su disposición a entrar en un gobierno de coalición si lo permiten las urnas.

El minuto de oro de los candidatos no ha dejado nada memorable. Rivera ha cerrado con su lema de "¡Vamos!" e Iglesias ha recuperado el "Sí se puede".