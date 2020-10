La impostura de la CUP: todos sus dirigentes salen indemnes del 'procés'

La CUP entró en el Parlamento catalán jugando el rol de enfant terrible de la política catalana. A pesar de presionar a ERC y Junts per Catalunya para llevar el procés hasta sus últimas consecuencias, es la única de las tres formaciones independentistas que no ha sufrido las consecuencias judiciales del desafío separatista.

Su apoyo externo al Govern, sin responsabilidades ejecutivas, le ha librado de las condenas de cárcel o, incluso, de las de inhabilitación. Este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya condenaba a los cuatro miembros de la Mesa del Parlament durante el 1-O a 20 meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros a excepción de Mireia Boya, diputada de la CUP.

El tribunal ha considerado que al no haber sido advertida nominalmente por el Tribunal Constitucional en sus diversos requerimientos y no ostentar una posición de intervención en los hechos compatibles con el tipo penal de la desobediencia quedaba exonerada de los cargos que pedía la acusación contra ella.

La propia Boya ha mostrado su sorpresa al salir de los juzgados, cuando en un mensaje en sus redes sociales decía que “no podía estar contenta con la sentencia” por la pena que recaía sobre sus cuatro compañeros de Mesa, Anna Simó (ERC), Ramona Barrufet, Lluís Corominas y Lluís Guinó (JxSí).

Respecto a su absolución, aseguraba que el Tribunal Constitucional no podía advertirla por “no tener legitimidad” para decirle “qué debatir o qué aprobar”. No obstante, el TSJC ha considerado a los cuatro exmiembros de la Mesa autonómica culpables de desobediencia al tramitar resoluciones del procés contrarias a su ámbito de competencia y contrarias al Tribunal Constitucional.

És evident que el TC no em podia advertir, no té legitimitat per dir a cap diputat què pensar, què debatre, què aprovar. La irregularitat democràtica és que l’advertiment il·legítim hagi comportat presos, preses, exiliats i exiliades polítiques.