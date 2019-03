Un dirigente de la CUP denuncia amenazas de muerte: "El fascismo me ha señalado"

El consejero del barcelonés distrito de Horta-Guinardó y candidato del grupo municipal de CUP-Capgirem al Ayuntamiento, Joan Melenchón, ha denunciado este martes haber recibido amenazas de muerte.

En rueda de prensa, Melenchón ha explicado que ayer encontró dos casquillos de bala en el buzón de su casa, uno de las cuales ha mostrado a los periodistas, sin ningún mensaje. "Ayer el fascismo me señaló. Me dejó esta bala en el buzón de casa porque soy un elemento que les estorba", ha asegurado Melenchón, que ha explicado que entregó el otro casquillo a los Mossos cuando presentó la denuncia.

También ha denunciado la impunidad con la que actúan las formaciones de ultraderecha y "el blanqueo que hacen el resto de partidos -el alcaldable socialista, Jaume Collboni, en concreto- y los medios de comunicación afines al régimen del 78". En este sentido, ha exigido a los partidos políticos la inmediata condena del acto y una reflexión ante la acción cada vez más contundente de la extrema derecha conforme se acercan las elecciones.

Los miembros de la CUP están "señalados"

El consejero de la formación anticapitalista ha subrayado que no está dispuesto a considerarse "víctima de acoso para no otorgarles un poder que no tienen" a quienes le amenazan, aunque ha reconocido que los miembros de la CUP creen que están "señalados" y les hacen "seguimientos".

Pese a que no ha podido asegurarlo, Joan Melenchón ha considerado que es "bastante evidente" que la amenaza viene del ámbito de la extrema derecha. En esta línea, ha explicado que hace dos semanas provocaron incidentes en una charla que la CUP organizó en el distrito sobre la situación de Venezuela, hasta el punto de que el cónsul de este país tuvo que salir escoltado.

La portavoz del grupo, Maria Rovira, ha invitado a "plantar cara y no dejar que la extrema derecha siga campando impunemente y cometiendo actos que sufren muchos compañeros", así como a rechazar "de cara y en la calle" el próximo sábado el acto que ha convocado Vox en Barcelona.