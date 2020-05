Estos son los apoyos que necesita Sánchez para la prórroga del estado de alarma

Este miércoles el Congreso de los Diputados se vuelve a enfrentar a una votación para determinar si se debe prorrogar o no el estado de alarma otros quince días frente al coronavirus. Sin embargo, cuando solo quedan 24 horas para que los grupos políticos respalden o no la propuesta del Gobierno, los votos que condicionarán esta medida aún están en el aire.

Se trata de la cuarta vez que se plantea prorrogar el estado de alarma frente a la crisis de la covid-19 desde que se instaló en España el pasado día 14 de marzo. Desde entonces, las sucesivas votaciones han salido adelante con el apoyo de la mayoría de la oposición.

No obstante, cuando han pasado ocho semanas desde que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, declarase este estado y el obligatorio confinamiento de los ciudadanos, los partidos políticos no terminan de asegurar sus votos para que se vuelva a prorrogar. Pero, ¿cuántos votos se necesitan para prorrogar el estado de alarma? ¿Quiénes votarán a favor y quiénes lo harán en contra?

En concreto, PP, Ciudadanos y PNV son determinantes, ya que por el momento, el Gobierno cuenta con los apoyos de PSOE (120), Unidas Podemos (35), Más País (3), Teruel Existe (1) y PRC (1). La suma total de los respaldos se sitúa en 160, de los cuales 155 corresponden al Ejecutivo de coalición.

El PP ha anunciado que no va a votar a favor, aunque no ha determinado si se abstendrá o rechazará la prórroga del estado de alarma

En contra votarán, tal y como han confirmado y han ido haciendo en las anteriores votaciones, la formación Vox y los partidos independentistas CUP y Junts per Cataluña (JxCat). Además, este mismo lunes se sumó una formación nueva a la lista de rechazos. Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) aseguró que abandonaría la abstención y votaría 'no' a la nueva propuesta del Ejecutivo.

De esta manera, los rechazos a la medida serían un total de 75.

El PP no votará a favor de la prórroga del estado de alarma

Mientras, el PP ha anunciado que no puede volver a votar a favor, aunque no ha determinado si se abstendrá o rechazará la prórroga del estado de alarma. Tampoco han decidido su postura ni el PNV ni Ciudadanos.

En el caso del estado de alarma, por el que el Gobierno debe acudir a la Cámara baja para cada nueva ampliación de quince días, se realiza tan solo una votación mediante la cual es necesaria la mayoría simple del Congreso, es decir, más 'síes' que 'noes'.

En ese escenario, el Ejecutivo no tendría problemas en superar la votación siempre y cuando el PP se quedara al menos en la abstención. Ahora bien, si el Grupo Popular decidiera dar el salto de pasar del 'sí' al 'no', los votos en contra del estado de alarma se multiplicarían hasta los 164 votos y ya ahí la posición de los demás minoritarios sería determinante.

Tanto EH Bildu como Coalición Canaria (CC) han anunciado su abstención en la votación de este miércoles, y esto implica una novedad, ya que CC ha votaba a favor. Si el PP decide votar en contra de la prórroga, el Gobierno deberá buscar más votos a favor y ahí Ciudadanos puede ser determinante, ya que los 10 votos del partido 'naranja' compensaría el rechazo de ERC.

Ciudadanos y PNV, determinantes

De momento, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha asegurado que votará teniendo en cuenta el interés general, sin explicitar cuál será su decisión final.

Asimismo, además del voto a favor de los 'naranjas', si el PP vota 'no' a Sánchez, este también necesitaría que el PNV se quedase, al menos, en la abstención y no cruce al 'no'.

Con ello, y teniendo en cuenta el apoyo o la abstención de partidos pequeños como el BNG, Nueva Canarias y el Foro Asturias, el PSOE y Unidas Podemos podrían superar la votación, al menos esta semana.

Si Cs y PNV se abstienen y el PP vota 'no', Sánchez se quedaría sin apoyos suficientes para seguir controlando la 'desescalada' desde un mando único

Esta situación tendrá un desenlace este mismo miércoles, cuando la Cámara baja decidirá si el estado de alarma permanecerá en España, al menos, quince días más. De esta manera, esta prórroga no tiene riesgo de revocarse mientras el PP no llegue a votar en contra y teniendo en cuenta la postura de Ciudadanos y PNV.

Si los populares tornan al 'no', entonces el Gobierno de coalición sí deberá redoblar esfuerzos para recabar más apoyos, y ahí Ciudadanos y PNV serán determinantes.

Si finalmente los 'naranjas' y PNV optan por la abstención y el PP por el rechazo, Sánchez se quedaría sin apoyos suficientes para seguir controlando la 'desescalada' desde un mando único.