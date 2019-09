Cs se queda solo con su plan de empezar a trabajar a las 12 horas el día del Pleno para conciliar

"El Grupo Parlamentario Ciudadanos solicita a la Mesa del Congreso que tenga a bien iniciar los plenos de los martes a las 12.00 horas a fin de mejorar la conciliación familiar y laboral tanto de los trabajadores de la Cámara, de los Grupos Parlamentarios y de los diputados".

Esta es la propuesta que la formación liderada por Albert Rivera traslada una y otra vez -de forma escrita o verbal- al máximo órgano de gobierno de la Cámara Baja. Y en ninguna legislatura prospera. Los plenos siguen arrancando a las 15.00 horas de la tarde y muchos de ellos, terminando de noche.

Pasará lo mismo en la legislatura actual. El plan de Ciudadanos de adaptar los horarios para conciliar la vida laboral y personal en el Congreso de los Diputados ha vuelto a recibir largas de la Mesa de la Cámara este mismo martes, según ha criticado la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, al término de la reunión de la Junta de Portavoces.

"La mayoría de los portavoces que se han pronunciado han dicho que tres hora no iban a suponer nada ni a cambiar nada", ha lamentado Rodríguez. "Nosotros hemos incidido en el debate porque beneficia no solo a los diputados sino a todo el personal de la casa, también a los periodistas que al final soportan unas horas de salida de los Plenos de los martes que entendemos que van en contra de la conciliación", ha defendido.

Según Rodríguez, han obtenido "por desgracia" el silencio o el voto en contra de los demás. "A algunos se les llena la boca al hablar de conciliación, pero luego, cuando tienen oportunidad para facilitarla, se oponen".

Fuentes populares han explicado que si adelantan los plenos del martes a las 12 horas, los diputados no tendrían tiempo de celebrar las comisiones que suelen celebrarse durante las mañanas. Las comisiones y los plenos, a los que tienen el deber de asistir todos los diputados, no pueden coincidir en el tiempo.

Debido al volumen de comisiones, dicen, estas están repartidas a lo largo de la semana y si se prescinde de la mañana del martes, no habría tiempo para celebrarlas cuando suponen otro mecanismo de control al Gobierno. No obstante, los populares aseguran que no han rechazado de pleno la propuesta de Cs, sino que han dicho que lo tendrán que estudiar para ver si realmente hay tiempo.

La agenda del Congreso a lo largo de las últimas legislaturas refleja que las comisiones suelen estar concentradas en los días centrales de la semana. Ni lunes, ni viernes. Otras fuentes parlamentarias alegan que el verdadero motivo por el que la mayoría de los grupos no quieren adelantar los plenos del martes a las 12.00 horas radica en que muchos de los diputados viven fuera de Madrid.

Ese cambio les obligaría a tener que desplazarse a la capital un día antes de la celebración del pleno, es decir, el lunes, o bien, a tener que madrugar mucho más en la misma jornada del martes para llegar a tiempo a las 12.00 horas.

Desde Unidas Podemos, Ione Belarra, ha apuntado a otras formas de conciliación como la de que los trabajadores del Congreso puedan entrar más tarde ese día para poder tener tiempo y dejar a sus hijos en el colegio. Sin embargo, esta propuesta no es incompatible con la de adelantar el pleno a las 12.00 horas, puesto que las clases empiezan mucho antes del mediodía.

El debate sobre los horarios de las sesiones es viejo. La ex presidenta del Congreso Ana Pastor adelantó a comienzos de 2017 la hora de inicio del pleno para evitar que las sesiones parlamentarias terminaran bien entrada la noche. Hasta entonces los plenos empezaban a las 16.00 horas.

Por otro lado, cabe recordar que el artículo 15 del reglamento del Congreso indica que "los diputados tendrán el deber de asistir a las sesiones del pleno del Congreso y de las comisiones de las que formen parte". Un precepto que a muchos, a medida que avanza la legislatura, se les olvida cumplir.