Los críticos del PSOE avisan: el pacto con Podemos y ERC "pone en riesgo la convivencia"

La plataforma de debate La España que reúne, apadrinada por el ex ministro francés socialista Manuel Valls, presentó este martes su Carta a los españoles para alertar que "España se encuentra en un momento grave" y que un pacto de gobierno PSOE y Podemos, para el que se necesita el inevitable apoyo de una ERC que no ha abjurado de su intento de romper la unidad del país; "sería una gravísimo error político y una irresponsabilidad que pondría en riesgo nuestras libertades y la convivencia ciudadana", señala el texto.

El manifiesto, que fue leído por César Antonio Molina, el ex ministro de Cultura del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuenta con la firma de medio centenar de intelectuales, políticos y profesionales, de entre los que destacan nombres del PSOE histórico como Nicolás Redondo Terreros, ex secretario general de los socialistas vascos, los ex presidentes de Madrid Joaquín Leguina y Andalucía, José Rodríguez de la Borbolla, o los ex alcaldes de Sevilla Manuel del Valle y La Coruña, Francisco Vázquez.

También están Fernando Savater y Francesc de Carreras, de la órbita de Ciudadanos, o la jurista Elisa de la Nuez en una iniciativa que lo que solicita es un pacto "por el centro" de la sociedad, entre partidos constitucionalistas como son PSOE, PP y el partido que fundó Albert Rivera, y no con los "populistas" y el independentismo que amenaza la unidad de España.

"Si cada país tiene sus tendencias, el nuestro lo ha tenido a crear trincheras infranqueables y en ocasiones sangrientas", ha dicho Redondo Terreros en la presentación del manifiesto

Cualquier pacto con fuerzas "radicales" que se haga en la "periferia" de la política, y el pacto PSOE/Podemos con el apoyo de ERC lo es, ha dicho Redondo Terreros, termina "debilitando los consensos básicos". "Si cada país tiene sus tendencias, el nuestro lo ha tenido a crear trincheras infranqueables y en ocasiones sangrientas", ha añadido.

"La mitad de un país no puede resolver los problemas de todos", ha señalado el ex dirigente socialista vasco, para el que "el principal problema no es la investidura; viene al día siguiente: ¿Qué hace ese presidente (Sánchez) al día siguiente de ser investido si necesita a ERC?".

"¿Qué pensarán los países de la UE si se diera el caso de que el Gobierno dependiera de unos partidos que tienen a sus dirigentes huidos o encarcelados? No lo entenderían. Volveríamos a ese Spain is different (España es diferente, del franquismo)", ha insistido. Tal vez, "por no haber pensado las cosas bien", se acabe convirtiendo el drama de Cataluña en "una farsa".

Carreras: "Miles de millones perdidos"

Por su parte, Francesc de Carreras ha recalcado que estamos en esta situación porque desde 2015 no hemos tenido un gobierno pleno, sino que "en España todas las reformas que proponían los partidos no se han llevado a cabo. Y si no hay reformas no hay una vida política plena. Estamos perdiendo miles de millones en ayudas de la UE que no nos llegan porque no tenemos la confianza plena de Europa".

Según este fundador de Ciudadanos, Podemos es "un partido populista que no sabemos exactamente cuál es su finalidad" y "no confiable" para el PSOE; y por otro lado, ERC es un partido "honestamente independentista" catalán que lo que quiere es "separarse de España"; Y con su máximo dirigente, Oriol Junqueras, en la cárcel por varios años.

"¿Esto es serio?", se ha preguntado en voz alta Frances de Carreras, quien ha dicho que la situación no es "grave" como comienza diciendo la Carta a los españoles sino "gravísima". "Tenemos una deuda pública enorme y a las puertas de una recesión. Y estamos aquí jugando cada día a ver si somos una o varias naciones, como plantean ahora los socialistas catalanes".