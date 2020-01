Rafael Hernando (PP) se mofa de Pedro Duque y sale escaldado en las redes

El senador del PP por Almería y exportavoz del partido en el Congreso de los Diputados Rafael Hernando se ha convertido en protagonista de las redes sociales por haberse mofado del ministro de CienciaPedro Duque cuando estaba manejando su Tablet.

“Ahí está Duque haciéndose la picha un lío con el IPAD. No podía ser otra cosa que Ministro de Ciencia del dr. Fraude. ¡Un crack! Le pasaba igual cuando tenía que pagar a Hacienda con sus sociedades instrumentales”, ha escrito en las redes sociales.

Con estas palabras, Hernando estaba haciendo referencia a la polémica en la que se vio envuelta el ministro de Ciencia del gobierno de Sánchez en la legislatura pasada y por la que algunos llegaron a pedir su dimisión.

Lluvia de críticas contra Rafael Hernando

Rápidamente, las mofas de Hernando han despertado un aluvión de críticas en las redes sociales, en la que le recuerdan que se está metiendo con una persona que es “astronauta e ingeniero aeronáutico”.

Entre ellas se puede leer: “Rafael Hernando dudando de las capacidades como Ministro de Ciencia de Pedro Duque, que es UN PUTO ASTRONAUTA.”, “De mayor quiero tener el autoestima de Rafael Hernando que está mofándose de un puto astronauta de la NASA por no sé qué de tecnología”, “Hombre, señor "Rafael Hernando", cómo puede usted reírse de un hombre que es ingeniero aeronáutico, ha viajado por el espacio y habla varios idiomas...en fin, póngale en evidencia si quiere como ministro pero no como persona”.

También hay otras críticas como: “Pedro Duque: Astronauta, Ingeniero Aeronáutico, Ingeniero de vuelo, Líder de la Oficina de Operaciones de Vuelo. PRIMER ESPAÑOL EN IR AL ESPACIO. Rafael Hernando: solo se ha dedicado a la política, Licenciado en Derecho. Sr. Hernando CÁYESÉ LA BOCA, da usted mucha vergüenza”, “Rafael Hernando, que la última vez que enlazó dos frases seguidas le dio un ictus, duda de la capacidad de un astronauta para manejar un iPad. Te cagas”.

O como estas otras: “Rafael Hernando comportándose como un imbécil... No! Espera! como un niño pequeño... No, como el abusón del colegio... NO! espera! Rafael Hernando burlándose de un astronauta!!!.... Bah, me rindo, no se cuál es el chiste...”, “Rafael Hernando criticando al Ministro de Ciencia Pedro Duque, que seguramente sea uno de los mejores perfiles para ocupar ese ministerio de todo este país, solo por haberse liado al utilizar un puto iPad; manda huevos”, “Menos mal que Don Rafael Hernando está para iluminarnos. Sí, el que lleva en política toda la vida y que nos puede iluminar con su amplísimo cv”.