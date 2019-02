El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro ha comparecido este miércoles como testigo en el juicio del 'procés', donde ha dejado abierta la puerta a posibles irregularidades en las cuentas de la Generalitat, punto clave para la acusación de malversación que pesa sobre los acusados.

En el interrogatorio al exministro estuvo muy presente la entrevista que concedió al diario El Mundo donde negó que, durante el tiempo que el Gobierno central mantuvo intervenidas las cuentas de la Generalitat, ningún dinero público se destinó a financiar el 'procés'. "Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público", dijo en la citada entrevista concedida en abril de 2018.

Preguntado a este respecto, ha matizado que nunca se puede excluir que hubiese irregularidades "porque un análisis contable siempre puede resultar defraudado o engañoso y para eso están las investigaciones de tipo policial". A preguntas del fiscal Javier Zaragoza, Montoro limitó sus declaraciones a las urnas y la manutención del expresidente de Cataluña, pero aclaró que no dijo nada sobre otras partidas como la publicidad institucional para promocionar el referéndum o los observadores internacionales.

Indicios de prevaricación

"Lo que afirmo es que yo mismo veo indicios de prevaricación en que unos funcionarios están convocando un acto (el referéndum) para el que abren locales públicos (los colegios electorales) y eso significa que se están usando recursos públicos para fin ilegal. A mi entender, es este motivo claro de prevaricación", ha declarado.

Ha tratado de explicar que "la frase venía a decir que, como ya estaban intervenidos, no tenían posibilidad de convocar un referéndum con un presupuesto y que no podía hacerse materialmente el referéndum porque la autoridad convocante no tenía presupuestos. ¿Qué clase de convocatoria es la que se hace sin un presupuesto público?".

Montoro ha recordado que en el 2017 pasaron a ejercer un control semanal de las cuentas de la Generalitat "ante los anuncios de que se va a hacer un referéndum y ante la posibilidad de que se hubiese podido, el menos en parte, usar la partida recogida en los presupuestos para eventos electorales". Tal y como había avanzado el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy en su declaración también como testigo, Montoro ha confirmado que Hacienda detectó "indicios de posibles irregularidades y denunciaron desde el Ministerio".

Ha insistido en varias ocasiones que personal técnico del Departamento que dirigía asesoró a la Guardia Civil en los informes que han servido para sostener la acusación de malversación en esta causa. Este mismo miércoles, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha defendido una tesis similar. Ha asegurado que no se puede descartar que la Generalitat usase dinero público para sufragar el referéndum. Dicha tesis es compartida por varias de las acusaciones, que imputan a los acusados un delito de malversación de fondos públicos.