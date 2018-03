La crisis de Lavapiés pone cuesta arriba el final de mandato de Carmena

La inesperada crisis del barrio madrileño de Lavapiés puede dar al traste con los planes de Podemos para que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, repita como candidata al Ayuntamiento en las elecciones municipales de 2019. Aunque la primera edil siempre ha rechazado pronunciarse sobre su posible candidatura, desde su entorno más cercano y desde las filas moradas llevan meses animando a la regidora para que sea de nuevo cabeza de cartel.

La gestión de la oleada de disturbios y enfrentamientos con la Policía en el popular barrio madrileño ocurridos tras la muerte fortuita del joven senegalés Mame Mbaye el pasado jueves ha desencadenado una de las crisis más graves que ha sufrido Carmena a lo largo de su mandato. Nada que ver con los titiriteros, ni con los reyes magos de la cabalgata de 2016.

Ahora, la crisis de Lavapiés adquiere una especial trascendencia tras tres años de desgaste acumulado y cuando falta poco más de un año para la cita con las urnas. Revalidar el Consistorio de la capital es clave para las aspiraciones de Pablo Iglesias de cara a las generales de 2020.

Por lo pronto, este jueves Carmena deberá enfrentarse a una prueba de fuego en el Pleno del Ayuntamiento, donde la oposición ha preparado una batería de mociones para exigir responsabilidades por su gestión. La política de comunicación desu equipo de Gobierno está en el punto de mira. Tanto el PP como Ciudadanos tratarán de minar todo lo posible la figura de la alcaldesa y poner de manifiesto que la actuación de su equipo fue deficiente.

El PP pedirá en el Pleno el cese del edil y responsable de la Policía Municipal, Javier Barbero, al que acusa de ocultar la información de que Mbaye falleció a causa de un paro cardíaco y no a raíz de ninguna persecución. El portavoz popular, José Luis Martínez-Almeida, espera recabar el apoyo del resto de grupos de la oposición. También de los socialistas, que sostienen al Gobierno de Carmena y que se preguntan por qué tardó casi un día en ofrecer una rueda de prensa para aclarar la situación.

La portavoz del PSOE, Purificación Causapié, cree que la alcaldesa no estuvo "a la altura". La formación que capitanea Begoña Villacís ha solicitado, por su parte, la creación de una comisión de investigación no permanente para esclarecer posibles responsabilidades. "¿Dimisión por qué? No. ¿Por qué va a haberla? Me sorprende. Nadie ha tenido una actitud que genere algún tipo de reproche", zanjó Carmena este lunes cuando compareció tres días después de los disturbios.

La crisis de Lavapiés marcará un antes y un después para la imagen de Carmena, que suspendió el viaje que estaba realizando a París. Lo que ha evidenciado de forma definitiva es la fractura existente en las filas de Ahora Madrid, la plataforma con la que Carmena accedió a la alcaldía. Desde Ganemos, una de las corrientes internas críticas con la alcaldesa, cargaron duramente contra la política consistorial respecto a los manteros.

La concejal Montserrat Galcerán pidió "cambiar la política" del Consistorio "para garantizar los derechos de las personas migrantes y dejar de perseguir y criminalizar a los pobres". Otra edil, Rommy Arce, no dudó en comparar la muerte del senegalés con el asesinato de Lucrecia Pérez, considerada como la primera víctima mortal de xenofobia en nuestro país. Los populares y Ciudadanos también pedirán su destitución.

Además de la ofensiva de la oposición, Carmena deberá hacer frente al malestar generado en el seno del cuerpo de la Policía Municipal. Los agentes cuestionan el respaldo dado por el equipo de Gobierno a su trabajo. Un vídeo difundido por La Sexta muestra cómo trataron de reanimar al fallecido. Un sindicato de policías municipales ha decidido interponer una querella contra Arce y contra el cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, argumentando que sus tuits fomentaron el odio contra el colectivo de la Policía.

Expansión de la crisis

La crisis saltó este lunes hasta el Congreso de los Diputados de la mano de Podemos. El partido morado registró este lunes una proposición de Ley para despenalizar la venta ambulante. Por su parte, los portavoces del resto de partidos no dejaron pasar la jornada de este martes en la Cámara Baja para lanzar sus reproches hacia la gestión de Ahora Madrid de la crisis.

En la sesión de Control al Gobierno de este miércoles, la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, preguntará a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría por la iniciativa del PP para combatir las noticias falsas, contra la que su grupo votó la semana pasada. Desde el PP y varios medios de comunicación se acusó a los miembros de Podemos de difundir el bulo sobre la muerte del senegalés.