Los mensajes de Laura Borràs sobre los contratos adjudicados 'a dedo' a un amigo

La juez de Barcelona que inició la investigación junto a los Mossos d’Esquadra contra la diputada y portavoz de JxCat Laura Borràs encontró una serie de mails entre esta y su amigo Isaías Herrero, de los que se desprende que dirigió le dirigió para fraccionar contratos y conseguir que no superasen los 18.000 euros a fin de evitar el concurso cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas (ILC).

Sobre estos correos la jueza instructora y la Fiscalía han reclamado que el Tribunal Supremo la investigue de manera formal. Allí tiene un proceso abierto por presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraudeadministrativo y falsedaden documentomercantil. "Estaría bien que me confirmaras si no hay otra manera de hacerlo, digamos que un poco más elegante”, le decía Herrero en uno de los correos a los que ha tenido acceso La Vanguardia. Los mismos habrían servido a los investigadores para respaldar que Borràs habría instigado para utilizar empresas superpuestas para que Herrero pudiera cobrar sus trabajos y realizar facturas falsas en 2013.

“Hola L”, arranca un correo enviado por Herrero en 2013. “Llevo pensando unos días sobre el hecho de tener que hacer facturas por todas partes para cubrir todos los proyectos y la verdad es que resulta un poco extraño y complicado tener que hacer este trapi... Ya sé que es lo que hay, pero ponte en mi lugar: tener que liar a varias personas para que me hagan facturas de tres kilos!! Reuniones, transferencias, pagar IVA, historias …”, dice.

Borràs responde a través de una cuenta personal de correo. “Hola Isaías (...) En cuanto a los temas pendientes: el presupuesto tiene que quedar detallado cómo si fuerais profesionales independientes para los totales que no se pueden superar, como sabes, los 18.000 + IVA. Si ven que lo que se ha hecho es fraccionar un encargo completo en diversos paquetes es cuando entonces piensan que hay una infracción. La cuestión es fraccionar, pues, cada uno de los conceptos para que quede claro que son como partes que hay que ir ensamblando conjuntamente”.

El correo prosigue así: “Finalmente, sobre el tema diversificar las facturas, el problema está en que, entonces lo tendríamos que fraccionar por años. Intervención no permite que haya más encargos de 18.000 por año. Ya he preguntado el tema de la cooperativa, como si fuerais diversos los que estáis afiliados y me lo están mirando pero me han adelantado que creen que no, porque al final ellos pagan a un ente que sería el mismo, la cooperativa, aunque después se repartiera entre 2 o entre 100. Quien se lleva el dinero es la cooperativa. ¿Entiendes? Pero tienes que hacer lo que te resulte más conveniente. No quiero que parezca que te estoy obligando a hacer nada extraño, nada más lejos de mi voluntad, Isaías!!!”.

Todavía está pendiente que el Alto Tribunal, si lo considera necesario, solicite el suplicatorio al Congreso de los Diputados para que pueda ser investigada de manera formal acuda a un interrogatorio. No obstante, no existen indicios de que Borràs se beneficiase personalmente sino que habría beneficiado a Herrero a conseguir fondos públicos incumpliendo las normas de adjudicación.