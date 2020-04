Torra tensa la cuerda con Sánchez por levantar el confinamiento total este lunes

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, eleva la tensión con el Gobierno central a causa del levantamiento parcial de las restricciones por el coronavirus. El líder del Ejecutivo catalán ha enviado este domingo una carta a Pedro Sánchez en la que le reclama los "informes sanitarios y epidemiológicos" en los que se ha basado para ordenar el cese del confinamiento total a partir de este lunes.

En la misiva, Torra vuelve a exponer su petición de no levantar el confinamiento todavía y se muestra en contra de que determinados sectores productivos puedan retomar esta semana su actividad. "Vistos los datos epidemiológicos actuales en Cataluña, resulta necesario adoptar nuevas medidas que continúen limitando el contacto entre ciudadanos, protegiendo así a la población del riesgo de contagio", señala.

Sin embargo, el presidente del Gobierno ha trasladado esta misma mañana a los presidentes de las comunidades autónomas durante una reunión por videoconferencia que no se ha iniciado ninguna desescalada en las medidas de confinamiento. Asimismo, ha dicho a los dirigentes regionales que es "importante" trasladar a los ciudadanos que "no se van a relajar las medidas", que continúa el "confinamiento" y que "no se ha iniciado ninguna desescalada".

"Discrepancias en el Ejecutivo"

Por su parte, la consejera de la Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha defendido este domingo que los expertos aconsejan mantener el confinamiento total por el coronavirus. Sobre la decisión del Ejecutivo central de levantarlo ha dicho: "Me consta que dentro del propio Gobierno del Estado español hay discrepancias en este sentido".

Se refiere a las reticencias de varios ministros morados -como ha publicado Vozpópuli- a permitir a partir del lunes la actividad de los sectores llamados no esenciales. "Si ellos toman esta decisión y desprotegen a la ciudadanía, desde el Govern pediremos, seguro, que todas esas empresas que puedan hacer teletrabajo den a sus trabajadores esta posibilidad para que puedan quedarse en casa", ha dicho en una entrevista en Rac 1 recogida por Europa Press.

Al margen de esto, Sánchez ha expuesto durante la reunión con los líderes regionales la "necesidad de un Pacto de Reconstrucción Económica y Social" que se pueda implementar una vez se consiga controlar la pandemia de coronavirus.

En este sentido, les ha invitado a formar parte de él porque, a su juicio, hay que transmitir un "mensaje de coordinación, colaboración y cooperación" y así enviar un mensaje a los ciudadanos de que actúan "juntos" instituciones y partidos. La de este domingo es la quinta videoconferencia que Sánchez ha mantenido con los presidentes autonómicos desde que se decretó el estado de alarma.