Las ocho conversaciones grabadas que vinculan a FG con el clan mafioso de Villarejo

Las grabaciones del excomisario José Manuel Villarejo vinculan al ya ex presidente de honor del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Francisco González, con el denominado por la Fiscalía Anticorrupción "clan policial mafioso", presuntamente liderado por el exagente, en prisión preventiva desde noviembre de 2017.

Todas estos audios, publicados desde octubre por Vozpópuli, muestran que Villarejo realizó trabajos establesal menos desde 2005, año en el que el excomisario trabajó para frustrar la OPA de los accionistas de Sacyr contra el BBVA que pretendía desplazar de la presidencia a Francisco González, conocido en el mundo financiero y periodístico con las iniciales FG.

La primera información en la que se apuntaba que Francisco González estaba al corriente de los trabajos de Villarejo, presuntamente delictivos, se publicó el 23 de octubre. Y en ella se daba cuenta de una grabación de varias horas, de 15 de mayo de 2005, de la que se desprendía que el excomisario había hurgado en la vida privada del exministro socialista de Industria, Turismo y Comercio Miguel Sebastián, para el BBVA.

"El FG es muy malo"

En concreto, en el audio Villarejo relata a Enrique García Castaño, alias El Gordo, uno de los trabajos que estaba desarrollando para el banco, y asegura, de forma literal: "La opinión del FG, que el hijoputa es muy malo, es buscar alguna fórmula para desequilibrar al que es su enemigo, porque en el fondo el que ha montado todo el show de Sacyr ha sido Sebastián".

En mayo de 2005, el mes de la grabación, ya habían pasado dos meses del final del intento de la constructora Sacyr de hacerse con la mayoría del banco, presidido por Francisco González. FG, con la ayuda de Villarejo, logró superar el pulso, del que se culpó al entonces Gobierno socialista, y en concreto al ministro Miguel Sebastián, que apoyó en la sombra la operación del empresario Luis del Rivero.

El 26 de octubre, tres días después de la primera exclusiva de 23 de octubre, este diario publicó una segunda información en la que se daba cuenta de que el BBVA había prometido pagar un bonus a Villarejo tras fracasar la OPA de Sacyr, tal y como se puede oír en una segunda conversación de Villarejo.

En un nuevo audio, Villarejo se vanagloria de que la operación de Luis del Rivero contra Francisco González estaba reventada después de que dos periódicos publicaran una información sobre Juan Abelló, otro de los promotores de la OPA fallida en 2005.

En una tercera información, Vozpópuli publicó un nuevo audio con el que se mostraba que los trabajos que realizaba Villarejo para el BBVA eran estables. De hecho, el excomisario aseguraba que "todas las semanas" se reunía con el jefe de seguridad del banco, el también excomisario Julio Corrochano, y le preguntaba qué necesitaba.

El 15 de enero se publicó la cuarta noticia sobre los vínculos de FG con Villarejo. En la misma se incluye una grabación en la que el excomisario constata que BBVA estaba pagando lo que habían acordado: "Habemos quedao (sic) en qué la pasta que quedaba pendiente me la iba a pagar poquito a poco", espeta Villarejo a García Castaño, para después especificar: "Y me la está pagando. La verdad es que me lo está pagando poquito a poco. Todos los meses me da un recibito".

El 17 de enero, este diario volvió a publicar una grabación de Villarejo en la que se informaba de que el excomisario realizó en 2005 rastreos por encargo del jefe de seguridad de BBVA, Julio Corrochano, al abogado Jaime Queipo de Llano, quien había sido crítico con Francisco González en una junta de accionistas del banco.

En la misma noticia, hay una segunda grabación en la que García Castaño asegura a Villarejo que le iba a dar información vinculada a Francisco González.

El 18 de enero se dio a conocer por Vozpópuli una nueva información en la que se publicó la octava charla que mantuvieron Villarejo y El Gordo, y que ponen en muy mal lugar a Francisco González.

En la conversación se puede constatar que Villarejo se ofreció a Julio Corrochano para hacer "trabajos" en Italia: "Hace un rato me ha llamado, y me ha dicho que el tema de los italianos se estaba complicando", relata Villarejo a su compañero García Castaño en una grabación de 15 de mayo de 2005.

En ella, Villarejo le cuenta la conversación que había mantenido previamente con Corrochano, en la que explica: "Yo te lo dije, macho, que había que hacer otro curro allí en Italia".