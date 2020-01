Última hora del Consejo de Ministros, en directo: medidas, nombramientos y reacciones

Última hora del Consejo de ministros, en directo: reacciones a las medidas y nombramientos

15.48 Iglesias nombra al dirigente de Podemos Juanma del Olmo director de Estrategia y Comunicación en la Vicepresidencia

El secretario de Comunicación de Podemos, Juanma del Olmo, será el director de Estrategia y Comunicación de la Vicepresidencia segunda de Derechos Sociales y Agenda 2030 que encabeza el secretario general del partido morado, Pablo Iglesias, según han confirmado a Europa Press fuentes de la formación.

Del Olmo (Soria, 1982), que es consultor de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS) de profesión, es uno de los dirigente de máxima confianza de Iglesias y miembro del núcleo duro que ha dirigido hasta ahora el día a día del partido.

Como secretrio de Comunicación y uno de los principales dirigentes del partido, fue el responsable de las dos últimas campañas electorales de Podemos, tanto para los comicios de abril de 2019 como para la repetición electoral del pasado 10 de noviembre.

15.29 El Gobierno nombra a Israel Arroyo nuevo secretario de Estado de la Seguridad Social

El Consejo de Ministros ha nombrado secretario de Estado de la Seguridad Social y de Pensiones a Israel Arroyo, que hasta ahora ejercía como subdirector general de Endeudamiento Público de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Arroyo, que sustituirá en el cargo a Octavio Granado, cuenta con una amplia experiencia en Seguridad Social, organización en la que ha desarrollado parte de su carrera. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y en Sociología, y Diploma de Estudios Avanzados (DEA) en Economía Pública, Arroyo es miembro del Cuerpo Superior de Actuarios, Estadísticos y Economistas. Anteriormente ejerció como subdirector General de Presupuestos, Estudios Económicos y Estadísticas y subdirector de Ordenación de Pagos y Gestión del Fondo de Reserva en la Tesorería General de la Seguridad Social. Previamente, Arroyo fue jefe de Área de Estudios Económicos y Análisis de Coyuntura en esa misma institución.

15.26 Sánchez anuncia que subirá el salario mínimo y cumplirá "con la palabra dada"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reafirmado su compromiso de subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta el 60 % del salario medio neto que establece la Carta Social Europea y ha dicho que cumplirá "con la palabra dada".

"El horizonte está clarísimo: el 60 % del salario medio a final de la Legislatura y habrá que hacerlo en el marco del diálogo social, con empresarios y sindicatos", ha reiterado durante la rueda de prensa que ha ofrecido este martes tras el primer consejo de ministros del nuevo Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos.

14.50 Delgado asumirá el cargo de fiscal general del Estado a principios de febrero.

14.40 Sánchez enfría la urgencia de aprobar los Presupuestos y mantiene a Torra como interlocutor. Sánchez ha enfriado la urgencia de algunas medidas como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la aprobación de unos nuevos Presupuestos. El presidente del Gobierno ha pedido margen mientras se configura la estructura del nuevo Ejecutivo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, que se ha reunido este martes por primera vez en el Palacio de la Moncloa.

14.34 Sánchez da más poder a Iván Redondo, su 'gurú' en la sombra. El jefe del Gabinete del presidente del Gobierno controlará bajo su mando la Secretaría de Estado de Comunicación y una nueva Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de País a Largo Plazo. Lee aquí la noticia completa.

14.28 El actual director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, ha sido ratificado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por lo que seguirá al frente del organismo fiscal, de cuya Dirección General es responsable desde junio de 2018, según confirman a Europa Press fuentes gubernamentales.

14.20 El PSC apoya a Torra para mantener su escaño como diputado del Parlament.

14.18 La portavoz de Ciudadanos, por su parte, recuerda que en febrero de 2018 su partido propuso despolitizar la designación del Fiscal General del Estado, pero PP y PSOE tumbaron la propuesta".

📽 @InesArrimadas "En febrero de 2018 Cs propuso despolitizar la designación del Fiscal General del Estado, pero #PPSOE tumbaron la propuesta" #ActualidadCs‼️ El nombramiento de Dolores Delgado se pudo haber evitado.⛔️ No quisieron y ahora la Justicia sufre un duro golpe. pic.twitter.com/tnfHZstCWP — Ciudadanos 🇪🇸🇪🇺 (@CiudadanosCs) January 14, 2020

14.14 "El PSOE está buscando la politización de la justicia, asegura Montesinos. Además, anuncia que ya han mantenido contactos con Ciudadanos.

14.12 "Si el PSOE quiere volver al modelo anterior y que los jueces elijan a los jueces, el PP le apoyará", asegura Montesinos. "Pero ahora vamos a llevar a Sánchez al Congreso para que explique esa designación y a los tribunales, al Tribunal Supremo", dice.

14.08 El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, asegura que su partido va a seguir con su ofensiva parlamentaria. "No es creíble que Sánchez hable de acuerdos con el PP", afirma. "El que nunca ha querido llegar a acuerdos con el PP ha sido Sánchez", añade.

14.05 El Gobierno ha afirmado que va a activar el diálogo social para que empresarios y sindicatos hagan una propuesta de subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para este año.

14.00 Paralelamente a la rueda de prensa de Sánchez, la Mesa del Parlament ha ratificado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, como diputado, por lo que rechaza retirarle el escaño como ha pedido Ciudadanos, después de que la Junta Electoral Provincial de Barcelona declarara vacante su puesto en la Cámara catalana para cumplir la inhabilitación del jefe del Ejecutivo por parte de la Junta Electoral Central y el Tribunal Supremo.

13.57 Durante su intervención, Sánchez ha tendido la mano al PP para acometer la renovación pendiente de órganos constitucionales como el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Defensor del Pueblo, para la cual son imprescindibles los votos de la oposición.

13.50 La primera medida del Gobierno: sube las pensiones un 0,9% en 2020. El Gobierno ha aprobado este martes, en su primer Consejo de Ministros de la legislatura, la subida del 0,9% de las pensiones públicas para 2020, una medida que entrará en vigor con efecto retroactivo desde el 1 de enero, y que supone un importante incremento del gasto para las deficitarias arcas de la Seguridad Social.

13.48 Finaliza la comparecencia de Pedro Sánchez tras la reunión del Consejo de Ministros.

13.46 "El Estatuto de la estabilidad se renovó hace dos años, no estamos hablando de algo decimonónico", indica Sánchez. "Hasta con los Presupuestos de Rajoy hemos demostrado que se pueden hacer muchas cosas en beneficio de la ciudadanía", continúa.

13.42 Sánchez afirma que si se "normaliza la crisis catalana, la vía judicial no tendrá el recorrido de estos años".

13.36 "Para que no haya dudas, este es un partido constitucionalista, lecciones sobre constitucionalismo de otros partidos, las justas", asegura Sánchez. Además, asegura que si pueden llegar "a una consulta en Cataluña es porque ha habido un acuerdo". "Ojalá podamos llegar a un acuerdo", dice.

13.32 "El Salario Mínimo Interprofesional puede seguir subiendo y esto es una buena noticia, sobre todo para los más jóvenes", afirma Sánchez.

13.30 "Todos los ministros son ya del Gobierno de España, no de un partido en concreto", asegura el presidente del Ejecutivo.

13.27 "Es cierto que Delgado ha formado parte del Gobierno y de las listas del partido como independiente (...) Pero ahora ella deja de ser ministra, es fiscal de carrera y tiene la confianza del Gobierno para poder concurrir en esa responsabilidad tan importante para un Estado de Derecho", continúa. "Está más que garantizada no solo la autonomía de la nueva fiscal general, sino de todos los fiscales", afirma Sánchez, quien asegura que ha pedido personalmente a Delgado "independencia".

13.22 "El currículum de Dolores Delgado es impecable (...) Me gustará que la oposición lo criticara este nombramiento por los hechos y no como lo está haciendo", afirma Sánchez en relación a la polémica figura de la exministra al frente de la Fiscalía General del Estado. "La oposición no es que esté en contra de este nombramientos, sino de cada uno de los nombramientos del Gobierno de España", añade.

13.20 "He sido muy claro en el discurso de investidura y en lo escrito en el acuerdo con Unidas Podemos", asegura Sánchez sobre Cataluña. "Queremos abrir un proceso de diálogo, resituar la crisis catalana de donde nunca debió salir, la política, no en la vía judicial", continúa.

Sánchez afirma que no tienen "ningún problema" en reunirse con el presidente de la Genetralitat de Cataluña "porque sigue siendo el presidente de la Generalitat de Cataluña". "Los gabinetes están acordando la fecha", añade.

13.16 "La etapa que hemos dejado atrás ha sido peculiar, compleja, que requería discreción", ha señalado Sánchez.

13.14 "En el primer Consejo de Ministros hemos cumplido con un compromiso, el de la revalorización de las pensiones. Hemos aprobado un proyecto ley que se hace con carácter retroactivo a 1 de enero de este año", asegura Sánchez. El presidente del Ejecutivo añade que "las pensiones no perderán poder adquisitivo con la revalorización del 0,9%".

13.12 "Les he pedido a los ministros y ministras que sean receptivos a las propuestas de los partidos que forman parte de la Cámara, que no renuncien a sus proyectos pero que se abran a otros", añade Sánchez.

13.10 "En estas 200 semanas, 1.400 días, nuestro país tiene cinco grandes transformaciones que hacer", asegura Sánchez. "En primer lugar, la economía debe crecer de manera robusta, España debe ser una que potencie el diálogo territorial, que reduzca las desigualdades sociales, que responda a la emergencia democrática, así como debe haber igualdad entre mujeres y hombres y la erradicación de la discriminación", afirma el presidente del Ejecutivo.

13.07 "Pensamos que España necesita un Gobierno de acción, que se ponga manos a la obra y no pierda el tiempo. Ha de ser un Gobierno proactivo, resuelto y en definitiva, ejecutivo", continúa Sánchez.

13.06 El presidente del Gobierno anuncia que a partir de ahora se celebrarán los Consejos de Ministros ordinarios los martes. En esta ocasión, habrá uno extraordinario también el viernes.

13.05 Sánchez hará una "breve declaración del Consejo de Ministros de hoy".

13.04 Llega Pedro Sánchez, acompañado de Isabel Celaá, María Jesús Montero y Carmen Calvo.

12.55 Se espera que a las 13.00 horas Sánchez comparezca. Tras la rueda de prensa aceptará preguntas de los periodistas.

12.50 ¿Cuánto cobrará Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y el resto de vicepresidentes y ministros? Lo contamos aquí.

12.45 El PSOE 'enjaula' a Iglesias y le obliga a compartir edificio con el socialista Illa. El despacho de Iglesias se encontrará al lado del que ocupará el ministro de Sanidad, el socialista Salvador Illa. En ese mismo edificio ministerial del madrileño Paseo del Prado tendrá su oficina el ministro de Consumo, Alberto Garzón.

12.37 Cinco de los 22 ministros no tendrán secretarios de Estado a quien mandar. Cinco de los 22 ministerios del Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos no cuentan con secretarías de Estado. Algunos de ellos, como en el caso de Ciencia, de Pedro Duque, han quedado vacíos de contenido al repartir sus competencias entre otros ministerios.

12.25 El Gobierno se reunirá a "comienzos de semana" en lugar de los viernes. La tradicional reunión del Consejo de Ministros que se venía realizando los viernes se trasladará al inicio de la semana, según la carta que ha remitido Pedro Sánchez a los ministros en el inicio de la Legislatura. Esto obligará a celebrar los jueves las reuniones de la Comisión de Subsecretarios para preparar las deliberaciones del Consejo.

12.15El Consejo de Ministros se estrena con el polémico nombramiento de Delgado. Calvo se ha parado un momento para dar los buenos días a los medios de comunicación. A continuación ha llegado el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias. A partir de ese momento, ha comenzado un desfile de una veintena de ministros antes de comenzar la reunión sobre las 10.00 horas de la mañana.