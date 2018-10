Política

¿Qué consecuencias penales tendría para Sánchez no comparecer en el Senado para hablar de su tesis?

Si el presidente no comparece en las Cámaras tras habérselo requerido no tendría sanciones más allá de la gravedad en términos políticos que supone. Sin embargo, si no acude a una Comisión de investigación podría incurrir en un delito de desobeciencia