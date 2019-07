El Congreso rechaza las comparecencias de Sánchez, Borrell y Marlaska pedidas por la oposición

Partido Popular y Ciudadanos solo sumaron el apoyo de Vox a la petición de comparecencia del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para que explique en el Pleno Congreso por qué Fernando Grande-Marlaska sigue al frente del Ministerio del Interior tras sus declaraciones en la Fiesta del Orgullo.

En la primera reunión de la Diputación Permanente de esta legislatura se debatió la comparecencia extraordinaria de Sánchez en Pleno, pero los solicitantes (PP y Cs) solo lograron sumar a Vox, de manera que quedó rechazada la cuestión por 29 votos a favor y 20 en contra.

Comparecencia de Borrell

Por otro lado, el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación en funciones, Josep Borrell, no deberá comparecer ante un pleno extraordinario del Congreso para explicar si el Servicio Exterior espió a las delegaciones de la Generalitat en el extranjero, ya que los votos de PSOE, PP, Ciudadanos y Vox han sido más que suficientes para derrotar la petición presentada por JxCat y ERC ante la Diputación Permanente.

Abstención de Podemos

No obstante, la decisión de este martes no impide que los grupos vuelvan a reclamar su comparecencia en la Comisión de Exteriores una vez que comience el periodo ordinario de sesiones. De hecho, esa ha sido la posición del Grupo Confederal de Unidas Podemos, que se ha abstenido porque cree que el ministro "debe tener la oportunidad de explicarse" pero en su Comisión, no en un pleno extraordinario, en palabras del diputado Joan Mena.

Bildu y el PNV han votado a favor y el resultado ha sido de seis votos a favor de la comparecencia extraordinaria (nacionalistas vascos y catalanes), 55 en contra (PSOE, PP, Ciudadanos, Vox y CC) y ocho abstenciones (las del Grupo Confederal).