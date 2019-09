El Congreso embarga el sueldo a Juan José Cortés por una deuda mercantil de 19.000 €

Juan José Cortés, diputado del Partido Popular por Huelva, tiene embargados sus ingresos como miembro del Congreso por una deuda previa a las candidaturas para las elecciones del pasado 28 de abril. La reclamación por vía judicial llegó al departamento de Recursos Humanos de la Cámara la semana pasada por un impago que asciende a los 19.000 euros, según ha confirmado 'El Confidencial' con fuentes parlamentarias.

Cortés tenía derecho a percibir 6.010 euros brutos al mes hasta este martes, cuando se produjo la disolución del Congreso. A partir de ahora, se queda sin ingresos regulares mensuales, al igual quelos diputados que no forman parte de la Diputación Permanente -órgano de guardia del Congreso-.

Sin embrago, estos diputados sí pueden reclamar a la Cámara una única paga llamada 'indemnización de transición' para cubrir la etapa que se abre hasta las próximas elecciones, y que en la situación de Juan José Cortés ascendería a los 8.000 euros brutos.

Unas semanas antes, el padre de Mari Luz -la niña que fue asesinada en 2008-, también fue noticia tras haber renunciado a la pensión por incapacidad permanente que ha estado percibiendo estos últimos años al ser incompatible con su sueldo de diputado nacional (25.780 euros), según desveló él mismo a Vozpópuli. Además, reconocía una falta de liquidez casi absoluta: tenía 16,65 euros en la cuenta corriente y tres créditos concedidos.

"Tener deudas mercantiles no es un delito. Ayudo a mucha gente, he sufrido mucho"

Al ser preguntado por el tema del embargo, Cortés se ha mostrado molesto con que se aireen sus problemas financieros, un asunto que considera privado y que no tiene que ver con su actividad política. Además, ha asegurado que no tiene cuentas pendientes con Hacienda ni con la Seguridad Social.

El diputado popular solo ha señalado que tener deudas "mercantiles" no es un delito, que las tienen muchos ciudadanos y que no tenía que dar explicaciones, aunque suponía que la proximidad de los comicios tenía que ver con la noticia. "Yo no estoy pendiente de esas cosas, ayudo a mucha gente, he sufrido mucho", ha manifestado.

El diputado del Grupo Popular fue uno de los fichajes más sonados de Pablo Casado para los últimos comicios generales, cuando Cortés sucedió a la exministra de Empleo Fátima Báñez al frente de la lista del PP al Congreso por esa circunscripción.

Los ingresos de Cortés y su futuro en el PP

En los próximos días, se sabrá si la dirección del PP le confirma para las nuevas candidaturas, en qué puesto y Cámara, porque las listas tienen que registrarse en la junta electoral en tres semanas, antes del 15 de octubre.

Los ingresos de Cortés eran hasta esta semana 2.981 euros mensuales brutos por asignación constitucional de base, como todos los diputados 'de provincias', 1.921 euros libres de IRPF como complemento por diputado de fuera de Madrid y otros 1.108 euros como plus por ser vicepresidente segundo de una comisión, la de Relaciones con el Defensor del Pueblo.