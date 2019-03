El Congreso avalará el trámite del decreto de los permisos de paternidad y maternidad

La aprobación de decretos por parte del Gobierno de Pedro Sánchez ha reabierto este miércoles la guerra del PP y Ciudadanos contra el PSOE en el Congreso. La disolución de las Cortes y la cercanía de las elecciones generales ha avivado la tradicional bronca que ha dominado durante toda la legislatura por las maniobras de los de Pablo Casado y los de Albert Rivera para frenar la actividad legislativa de los socialistas.

En la reunión de la Mesa de la Diputación Permanente celebrada este miércoles, Ciudadanos ha solicitado un informe a los servicios jurídicos de la Cámara para aclarar si el decreto que pretende igualar progresivamente los permisos de paternidad y maternidad cumple o no las condiciones legales para pueda ser convalidado.

Los letrados, aseguran fuentes de la Mesa, han expresado que "a primera vista" la norma no reviste "flagrante o palmaria inconstitucionalidad". Por lo que, inicialmente, no habría motivos para que en su informe recomienden frenar su trámite como pretenden los de Rivera. El vicepresidente de la Cámara y diputado naranja Ignacio Prendes, esgrime, en cambio, que una Ley Orgánica como la que modifica (la 3/2007) no puede ser retocada a través de un real decreto sino que necesita otra ley del mismo rango.

"Es una cuestión de control técnico-jurídico, no estamos entrando en el fondo ni en el contenido político. (...) No haríamos bien nuestra función si ante una situación como ésta no advirtiésemos de esa inconstitucionalidad", ha aseguarado.

Posible recurso al TC

En cambio, fuentes del PSOE y fuentes cercanas a la presidencia del Congreso, argumentan que los artículos a los que afecta la modificación planteada (45 y 46) no tienen carácter orgánico sino ordinario. En teoría, si el decreto es convalidado por la Cámara Baja, la ampliación de los permisos de 5 a 8 semanas en 2019; a 12 en 2020; y a 16 en 2021, entrará en vigor el próximo 1 de abril como estaba previsto. De lo contrario, decaería.

Otras fuentes parlamentarias consultadas consideran que los letrados mantendrán el criterio expresado este miércoles en la reunión de la Mesa de la Diputación Permanente. Si avalan que el decreto pueda ser convalidado, Ciudadanos tendrá la posibilidad de recurrir la norma ante el Tribunal Constitucional. Allí, se podría estudiar un posible defecto de forma en la redacción del decreto, que en su artículo 1 reconoce abiertamente y sin precisar nada más que modifica una Ley Orgánica.

Los naranjas, que no se han planteado aún ese paso, echan mano del caso de la ley 60/1986 con la que el Ejecutivo Socialista de Felipe González pretendió cambiar la ley orgánica del Poder Judicial por decreto y que el TC rechazó. Por su parte, fuentes de Vicepresidencia del Gobierno consultadas por Vozpópuli aseguran que el Ministerio no se arriesgaría a llevar algo inconstitucional al Consejo de Ministros ante lo que la Abogacía del Estado no presentó dudas.

Al margen de esto, los letrados de la Cámara han avalado este miércoles que los últimos decretos aprobados en Consejo de Ministros -todavía no convalidados- podrán ser tramitados como proyectos de Ley una vez reciban el visto bueno de la Diputación Permanente. Entonces, en base a un informe ad hoc, los grupos podrán introducir modificaciones en plena campaña.