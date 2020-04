Las comunidades se plantan ante la desescalada por provincias de Sánchez

La mayoría de comunidades autónomas han coincidido este miércoles al reclamar que se aclaren las dudas que ha generado el plan de desescalada del Gobierno, que se llevará a cabo por provincias, para poder avanzar en su puesta en marcha con garantías para todos.

Los gobiernos autonómicos, que se han mostrado molestos por enterarse del 'Plan para la transición hacia una nueva normalidad' por televisión, ahora esperan que se ponga en marcha con responsabilidad y teniendo en cuenta las especificidades de territorios o sectores de actividad.

Así lo pondrán de manifiesto este jueves en el Senado, en la Comisión General de las Comunidades Autónomas donde se abordará la situación creada por el coronavirus con la ministra de Política Territorial, Carolina Darias.

Los populares expresan sus dudas

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha reprochado al Ejecutivo que haya generado "incertidumbre" con sus escasas concreciones de la desescalada y el presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha reprochado que no se haya consensuado con las comunidades una hoja de ruta que, en su opinión, genera "más incertidumbre y más falsas expectativas entre la población".

El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, cree que el plan de desescalada presenta "algunas luces" pero "muchas sombras" y denuncia que no ha sido negociado ni consensuado con las comunidades.

Desde Andalucía, el presidente Juanma Moreno ha ofrecido que las provincias de Huelva y Almería se sumen al ritmo de las islas que van a ir un paso por delante en la desescalada, para que sirvan como "experiencia piloto" en la península porque ya cumplen los requisitos para hacerlo.

Oposición de los nacionalistas

El más critico ha sido el presidente catalán, Quim Torra, quien ha acusado al Gobierno de "menospreciar" los argumentos de Cataluña para afrontar el desconfinamiento: "No han escuchado nada", ha deplorado en un mensaje en Twitter, en el que añade que es "un grave error" tomar a las provincias como referencia para la desescalada.

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, se ha mostrado "sorprendido" por el hecho de que el Gobierno central haya pasado de defender la "plurinacionalidad", como base de la estructura del Estado, a articular su plan de desescalada de las medidas frente al coronavirus en torno al "pluriprovincialismo".

Erkoreka, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, ha afirmado que el Ejecutivo autonómico ha conocido el plan de flexibilización de las medidas preventivas frente a la pandemia a través de la rueda de prensa en la que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dio a conocer este programa.

Críticas de Puig (PSOE)

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha incidido en que la propuesta del gobierno autonómico para iniciar el proceso de desescalada es la división por departamentos de salud y no la provincial, ya que esta última "no es la más acorde a lo que representa la Comunitat". "La vida no discurre dentro de una provincia", ha dicho el jefe el Consell, que ha advertido de que podrían darse situaciones "ridículas", como que "no se pueda transitar de un pueblo a otro que tengan unidad económica y sanitaria".

No obstante, Ximo Puig ha remarcado que esta petición de la Comunitat Valenciana "no se hace como una enmienda a la totalidad desde una perspectiva identitaria" al plan del Gobierno central, sino teniendo en cuenta criterios de "eficiencia".