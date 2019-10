Una asociación judía acusa a Sánchez de usar el Holocausto con "fines electoralistas"

Las palabras del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, durante un mitin este domingo en Galicia han provocado el enfado de una de las organizaciones contra el antisemitismo en España, ACOM.

"Una de las cosas que más me dolió estos últimos días, o mejor dicho, que más me desagradó, fue escuchar al señor [Albert] Rivera decir que el pasado no le importa porque él nació en democracia", aseguraba el jefe del Ejecutivo, en referencia a la posición del líder de Ciudadanos sobre la exhumación de Franco del Valle de los Caídos.

El líder socialista ha asegurado que el comentario de Rivera sería lo mismo que "decir que a un alemán que nació después de 1945 no le importa el Holocausto nazi porque nació después de 1945". Para la entidad contra el antisemitismo, las palabras de Sánchez "banalizan" el genocidio nazi y el propio Rivera ha exigido a Sánchez en El Objetivo de La Sexta "que rectifique". "Yo no quiero ir a los tribunales por una cosa como esta. (...) No puede decir eso en el cargo que ocupa porque ofende a miles de familias y a miles de votantes de Ciudadanos", ha rematado.

La entidad contra el antisemitismo asegura en un comunicado que "cualquier tipo de referencia o comparación del exterminio de más de 6 millones de personas, incluidos 1,6 millones de niños, es una acción de una bajeza moral indescriptible y supone un acto tremendamente insultante para los judíos de España y del mundo".

"Utilizar el genocidio de un pueblo con fines electoralistas, tratando de menospreciar a la oposición, es inaceptable", prosigue. Asimismo, desde ACOM afean que el ministro de Exteriores, Josep Borrell, "simpatiza y blanquea públicamente al régimen de la República Islámica de Irán, que busca el nuevo genocidio de los judíos".

"Consideramos que la comparación de cualquier acontecimiento de nuestra historia reciente con la Shoá es una vergüenza y sería motivo de rectificación inmediata por parte de cualquier gobierno mínimamente respetable", concluyen.

Toda la plana mayor de Ciudadanos ha salido en tromba contra las palabras del jefe del Ejecutivo en funciones sobre el líder naranja. "Estas palabras se califican solas y califican también a Sánchez, su autor. Su uso de la muerte y los muertos en esta semana solo avanzan que la jugada por la que nos obliga a repetir elecciones tiene pinta de que le va a salir muy mal", ha asegurado Miguel Gutiérrez. "Ni del peor Sánchez podíamos esperar que utilizase el Holocausto contra un adversario político", ha añadido Patricia Reyes.

Durante su mitin en La Coruña, Sánchez ha criticado las propuestas que han hecho Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal para solucionar los conflictos generados en Cataluña por los independentistas tras la sentencia del 'procés'. "Si este es el apoyo que nos quieren dar mejor que no nos lo den. Si Rajoy fue una fábrica de hacer independentistas en Cataluña, estos tres son una factoría de independentistas", ha señalado.